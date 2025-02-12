Нейросети идут в массы: ждём волну бюджетных ИИ-смартфонов

Фархад

Snapdragon

Компания Qualcomm представила Snapdragon 6 Gen 4 — первый чип среднего класса с поддержкой ИИ. Он также может похвастаться меньшим энергопотреблением и увеличенной скоростью Wi-Fi.

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Внедрение функций ИИ в Snapdragon 6 Gen 4 обеспечит обработку нейросетевых функций прямо на смартфоне. Проще говоря, будущие бюджетные смартфоны получат более продвинутых голосовых помощников, функцию снижения фонового шума во время звонков, генерацию изображений многое другое.

Snapdragon

Qualcomm также обещает повышение производительности ЦП на 11% и графики на 29% по сравнению с предшественником. При этом энергии он потребляет меньше на 12%. Среди прочих особенностей нового чипа — Wi-Fi 6E, передача звука без потерь и тройной процессор обработки изображений, который позволит бюджетным телефонам одновременно снимать видео и фотографировать.

Первые Android-смартфоны на чипе Snapdragon 6 Gen 4 выйдут уже в следующем месяце. В число брендов, которые планируют представить новинки на этой платформе, входят Oppo, HONOR и Motorola.
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Источник:
Engadget
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