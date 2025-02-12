Нейросети идут в массы: ждём волну бюджетных ИИ-смартфонов

Компания Qualcomm представила Snapdragon 6 Gen 4 — первый чип среднего класса с поддержкой ИИ. Он также может похвастаться меньшим энергопотреблением и увеличенной скоростью Wi-Fi.
Qualcomm также обещает повышение производительности ЦП на 11% и графики на 29% по сравнению с предшественником. При этом энергии он потребляет меньше на 12%. Среди прочих особенностей нового чипа — Wi-Fi 6E, передача звука без потерь и тройной процессор обработки изображений, который позволит бюджетным телефонам одновременно снимать видео и фотографировать.
Первые Android-смартфоны на чипе Snapdragon 6 Gen 4 выйдут уже в следующем месяце. В число брендов, которые планируют представить новинки на этой платформе, входят Oppo, HONOR и Motorola.
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