Нейросети могут по-настоящему убить целую профессию



Российские дикторы и сотрудники центров озвучки обеспокоены стремительным развитием нейросетей и их большой популярностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, «Союз дикторов» попросил Госдуму РФ урегулировать использования синтеза человеческого голоса при помощи искусственного интеллекта. Они утверждают, что зафиксировали множество случаев кражи их голоса и всерьез опасаются за свою работу.



Авторы письма считают, что совсем скоро «получить синтезированную речь станет дешевле, чем записать диктора, и многие голосовые артисты лишатся работы». Помимо этого, они обеспокоены своей незащищенностью перед нейросетями. «Нет ни норм, ни практики, ни понимания, как писать претензию. Заказчики ссылаются на договор, в котором есть пункты про отчуждение прав, право на переработку и право передачи третьим лицам», — говорят они.



В связи с описанными выше опасениями авторы жалобы предлагают властям ввести лицензии на использование технологии синтезирования голоса. Кроме того, они требуют установить законодательный запрет на использование голоса артистов без заключения с ним договора. А еще предлагается зафиксировать разрешение использовать синтез голоса только в определенном проекте, а не произвольно.



Стоит сказать, что опасения дикторов не беспочвенны. Ранее крупные издательские дома России, вроде «Эксмо-АСТ», уже начали озвучивать книги при помощи нейросетей и очень довольны результатом. При этом, как минимум, сервис «Яндекса» SpeechKit заключает договора с дикторами, голоса которых ложатся в основу синтеза.



Ранее мы рассказали о самой хайповой нейросети 2023 года — ChatGPT. Недавно некоторые пользователи с огорчением обнаружили, что вскоре она может стать платной.