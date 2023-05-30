Нейросети научились помогать домашним котикам

Компания Moggie представила свой нейросетевой трекер для домашних кошек. Об этом пишет Trend Hunter.Согласно источнику, трекер Moggie умеет отслеживать состояние здоровья домашнего кота и передавать данные его владельцу. Оно размещается на шее у питомца и в постоянном режиме отслеживает его действия и алгоритмы поведения.Вся собранная информация обрабатывается специально обученной нейросетью, которая и делает выводы о самочувствии кошки. Кроме того, трекер дает человеку советы по уходу за любимцем на основании накопленных данных. Утверждается, что устройство способно помочь ветеринарам выявить до 80% кошачьих заболеваний на раннем этапе их развития.