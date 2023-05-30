Нейросети научились помогать домашним котикам

Фото: Moggie
Компания Moggie представила свой нейросетевой трекер для домашних кошек. Об этом пишет Trend Hunter.
Согласно источнику, трекер Moggie умеет отслеживать состояние здоровья домашнего кота и передавать данные его владельцу. Оно размещается на шее у питомца и в постоянном режиме отслеживает его действия и алгоритмы поведения.
Фото: Moggie
Фото: Moggie
Вся собранная информация обрабатывается специально обученной нейросетью, которая и делает выводы о самочувствии кошки. Кроме того, трекер дает человеку советы по уходу за любимцем на основании накопленных данных. Утверждается, что устройство способно помочь ветеринарам выявить до 80% кошачьих заболеваний на раннем этапе их развития.
Компания Moggie представила свой нейросетевой трекер для домашних кошек. Об этом пишет Trend Hunter.
Согласно источнику, трекер Moggie умеет отслеживать состояние здоровья домашнего кота и передавать данные его владельцу. Оно размещается на шее у питомца и в постоянном режиме отслеживает его действия и алгоритмы поведения.
Фото: Moggie
Фото: Moggie
Вся собранная информация обрабатывается специально обученной нейросетью, которая и делает выводы о самочувствии кошки. Кроме того, трекер дает человеку советы по уходу за любимцем на основании накопленных данных. Утверждается, что устройство способно помочь ветеринарам выявить до 80% кошачьих заболеваний на раннем этапе их развития.