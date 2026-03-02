Нейросети научились пожирать друг друга. Теперь в чат-бот Claude можно перенести диалоги с ChatGPT или Gemini

Anthropic упростила переход с других чат-ботов на собственную разработку Claude. Компания анонсировала новый инструмент импорта памяти, который может извлечь все воспоминания и контекст о вас из конкурирующих нейросетей на основе ИИ в текстовый запрос, который можно передать в Claude.
Пользователи Claude также могут настраивать, что именно запоминает чат-бот, в разделе «Управление памятью» в настройках приложения. В Anthropic отметили, что Claude предназначен для «работы над работой», поэтому он не может запоминать личные данные, не имеющие отношения к рабочим задачам.