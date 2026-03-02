Нейросети научились пожирать друг друга. Теперь в чат-бот Claude можно перенести диалоги с ChatGPT или Gemini







Anthropic упростила переход с других чат-ботов на собственную разработку Claude. Компания анонсировала новый инструмент импорта памяти, который может извлечь все воспоминания и контекст о вас из конкурирующих нейросетей на основе ИИ в текстовый запрос, который можно передать в Claude.

С помощью запроса Anthropic вы можете скопировать и вставить результат в воспоминания Claude, и чат-бот продолжит с того места, где вы остановились. Уже сейчас можно импортировать данные из ChatGPT, Gemini или Copilot. Anthropic заявила, что Claude потребуется около 24 часов, чтобы усвоить новый контекст, но вы сможете увидеть изменения, нажав на кнопку «Посмотреть, что Claude узнал о вас».Пользователи Claude также могут настраивать, что именно запоминает чат-бот, в разделе «Управление памятью» в настройках приложения. В Anthropic отметили, что Claude предназначен для «работы над работой», поэтому он не может запоминать личные данные, не имеющие отношения к рабочим задачам.