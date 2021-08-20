Детект


Серийный мошенник из США, которого не могли поймать много лет, был осужден на родине благодаря работе искусственного интеллекта. Об этом рассказали в издании The Verge.

54-летний Рэнди Левин, житель Флориды, бежал из США еще в 2005 году, когда полиция изъяла у него паспорт во время расследования финансовой аферы, которую он провернул. Сообщается, что мужчина продавал игровые счета в казино, которые в действительности не открывал — чтобы ввести в заблуждение своих клиентов, он во время телефонных разговоров включал запись звуков казино, которую сам записал, позвонив в заведение Лас-Вегаса. Левин умудрился получить новый паспорт, притворившись, что потерял старый, и сбежал из страны.

В 2008 году его арестовали в Польше, но был экстрадирован в Штаты только в 2011-м. К момент высылки оказалось, что Рэнди снова сбежал.

В очередной раз спецслужбы США услышали о Левине в мае 2020 года, когда он находился в Гватемале. Местные власти сообщили в Штаты, что нейросети камер видеонаблюдения опознали человека, похожего на Рэнди, который пытался открыть банковский счет с использованием мексиканского паспорта. В июне того же года беглец был арестован и экстрадирован в США.

Согласно официальной информации, Рэнди Левин обманул более 20 человек на сумму в несколько сотен тысяч долларов. Он находился в бегах в общей сложности 15 лет, и был приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Ранее мы рассказали, как электромобиль Tesla помог поймать поджигателя, который орудовал довольно долго и умело уклонялся от уголовного преследования. 



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Источник:

The Verge The Verge

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