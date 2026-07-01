Нейросети появились во всех программах Apple Creator Studio

Компания Apple обновила набор творческих программ Creator Studio, добавив в них функции на основе искусственного интеллекта и улучшив связь между приложениями. Об этом она рассказала на своем сайте для прессы.Главным изменением стала интеграция Pixelmator Pro с Final Cut Pro и офисными Keynote, Pages и Numbers. Теперь пользователи могут изменять изображения и создавать векторные фигуры прямо внутри этих приложений с автоматическим сохранением правок. Также утилиты теперь понимают естественный язык, то есть пользователь может генерировать ИИ-контент понятными для него промптами.Final Cut Pro для Mac и iPad теперь умеет сам создавать текстовые субтитры по аудиодорожке в рамках Generate Captions и находить места склеек в готовых видео, чтобы быстро разделять их на отдельные клипы с помощью функции Edit Detection. В версии для Mac появилось умное выделение объектов без ручной разметки и улучшенное сопоставление цветов между кадрами. Сопутствующие утилиты Motion и Compressor тоже обновились, в основном для улучшенной поддержки Apple Vision Pro. Final Cut Camera получила расширенную поддержку ProRes, возможность отключения цифрового зума и функцию Clean HDMI Out для передачи видеосигнала высокого качества на внешние мониторы и записывающие устройства.В Logic Pro алгоритм распознавания аккордов начал точнее определять сложные созвучия даже при искаженном звуке, это должно улучшить работу с виртуальными музыкантами. Также в приложение добавили демонстрационный проект коммерческого трека для изучения профессионального сведения, новый режим синтеза звука и дополнительные возможности для создания ритмов. Apple описывает всё это как «новые измерения звукового дизайна».Весь пакет Creator Studio Pro по подписке стоит $12,99 в месяц либо $129 в год (1000 либо 10300 рублей по курсу соответственно). В одну подписку можно включить до шести человек по семейному доступу.