Нейросети выбрали лучшие смартфоны 2026. Есть очень неожиданные варианты

Автор канала CustomAdventurist решил выяснить с помощью нейросетей, какой смартфон они считают лучшим в 2026 году. Большинство ИИ сошлись во мнении, но были и довольно необычные ответы.Для начала блогер спросил у свежей Siri AI, какие смартфоны она считает лучшими на текущий момент. Ответ получился вполне адекватным — iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. Вторым на очереди был ChatGPT, который также выбрал последние модели iPhone и Galaxy, но добавил в список Google Pixel 10 Pro.Нейросеть Илона Маска, Grok, по необъяснимым причинам назвала Google Pixel 10 Pro XL лучшим смартфоном 2026 года. Причём другие варианты не были предложены. Не меньше удивил и Claude — в его топ вошли iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Ultra и Xiaomi 17 Ultra.Самый забавный ответ был у Bixby. Встроенный ИИ Samsung назвал iPhone 17 Pro Max лучшим по мнению экспертов. А вот Google Gemini решил перетянуть одеяло на себя, указав только Pixel 10 Pro XL. Финальным ИИ для теста был Oppo AI, который также считает iPhone 17 Pro Max лучшим смартфоном 2026 года.А как вы считаете? Насколько справедливы оценки нейросетей?