Нейросети взбунтовались — назло делают то, что им запрещают

Александр
Некоторые пользователи генеративных нейросетей, создающих картинки, заметили очень странную вещь. В запросе ты напрямую запрещаешь нейросети рисовать что-либо, а она намеренно добавляет это на изображение.

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Мы проверили и попросили нейросеть Qwen от Alibaba (владельца AliExpress) создать изображения без слонов, без собак и без птиц. Результаты можно увидеть ниже — всё перечисленное, конечно же, оказалось на картинках.



Аналогичная ситуация наблюдается и в других нейросетях. Искусственный интеллект цепляется за ключевое слово, но по какой-то причине не понимает, что оно обозначает именно то, чего не должно оказаться на изображении, и считает нужным нарисовать то, что запретил пользователь.  Если вы пользуетесь генеративными нейросетями, можете провести аналогичный эксперимент, результат, скорее всего, будет такими же, поскольку разработчики пока не обратили внимание на эту проблему.
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