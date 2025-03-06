Аналогичная ситуация наблюдается и в других нейросетях. Искусственный интеллект цепляется за ключевое слово, но по какой-то причине не понимает, что оно обозначает именно то, чего не должно оказаться на изображении, и считает нужным нарисовать то, что запретил пользователь. Если вы пользуетесь генеративными нейросетями, можете провести аналогичный эксперимент, результат, скорее всего, будет такими же, поскольку разработчики пока не обратили внимание на эту проблему.
Нейросети взбунтовались — назло делают то, что им запрещают
Александр Кузнецов —
Некоторые пользователи генеративных нейросетей, создающих картинки, заметили очень странную вещь. В запросе ты напрямую запрещаешь нейросети рисовать что-либо, а она намеренно добавляет это на изображение.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других нейросетях. Искусственный интеллект цепляется за ключевое слово, но по какой-то причине не понимает, что оно обозначает именно то, чего не должно оказаться на изображении, и считает нужным нарисовать то, что запретил пользователь. Если вы пользуетесь генеративными нейросетями, можете провести аналогичный эксперимент, результат, скорее всего, будет такими же, поскольку разработчики пока не обратили внимание на эту проблему.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других нейросетях. Искусственный интеллект цепляется за ключевое слово, но по какой-то причине не понимает, что оно обозначает именно то, чего не должно оказаться на изображении, и считает нужным нарисовать то, что запретил пользователь. Если вы пользуетесь генеративными нейросетями, можете провести аналогичный эксперимент, результат, скорее всего, будет такими же, поскольку разработчики пока не обратили внимание на эту проблему.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides