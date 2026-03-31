Нейрослоп в каждый iPhone! Apple придумала, куда пристроить ИИ в iOS 27

Пока Apple готовится к конференции WWDC, в сети появилась новая информация о будущем искусственном интеллекте компании. Инженеры продолжают разработку функции для своего приложения «Команды», которая позволит создавать уникальные действия с помощью Apple Intelligence.

Напомним, что приложение «Комадны» представляет собой мощный инструмент для создания сложных пользовательских процессов или действий для автоматического выполнения задач. Действия могут включать в себя все что угодно, от отправки сообщений до управления устройствами умного дома. Приложение появилось после приобретения Apple в 2017 году стартапа Workflow.В рамках iOS 26 Apple частично добавила поддержку Apple Intelligence в «Команды», что позволило интегрировать модели ИИ в ярлыки. Но в iOS 27 компания пойдёт ещё дальше и позволит создавать действия с помощью голосовых команд на естественном языке. Например, можно будет попросить создать команду для запуска быстрой бесконтактной оплаты в новом банковском приложении.Единственная проблема заключается в ограниченности самого Apple Intelligence. ИИ доступен только в некоторых странах, не работает на русском языке и в целом плохо справляется даже с примитивными задачами. Если Apple всё же переведёт свою нейросеть на модель Google Gemini, то есть шанс, что она станет полезной.