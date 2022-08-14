Незнакомец фотографирует вашу машину? Срочно заберите из нее все ценные вещи!

В сети появились подробности свежего ухищрения, к которому прибегают автомобильные воры. Об этом рассказывает Phone Arena.
Среди автомобилистов есть негласное правило: если оставляешь ценные вещи в припаркованной машине, то лучше разместить их так, чтобы снаружи ничего не было видно. В некоторых случаях водители полагаются на тонировку стекол, поскольку (при должном уровне затемнения) снаружи почти невозможно разглядеть, что лежит за таким стеклом.
Однако оказалось, что тонировка никак не спасет ваши вещи от алчных глаз воришек. Последнее «изобретение» таких людей помогает разглядеть всё, что прячется внутри авто за тонированными окнами. Это довольно просто: вор просто прикладывает камеру смартфона прямо к стеклу снаружи и делает фото — на снимке всё будет видно так, будто затемнения нет вовсе.
Впоследствии такая информация может быть использована для «наводки» — вор узнал, что именно лежит внутри, и придет в более подходящее время, чтобы «вскрыть» авто.
Здесь работает простая физика. Согласно её законам, сторона с меньшим уровнем освещения может видеть сторону с большим уровнем освещения. А в случае, когда вы прислоняете камеру к тонированному стеклу, для объектива создаются условия очень низкого освещения. Как результат, камера прекрасно «видит» внутреннее пространство автомобиля.
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