Ни денег, ни машины: законно покупать авто с рук стало опасно

Фото: Volkswagen
Москвич законно купил автомобиль на «вторичке». Вскоре транспорт изъяли правоохранители, а 1,8 млн рублей остались у продавца.
Москвич узнал, что пенсионерка, якобы, продала автомобиль под давлением мошенников. Далее сотрудники МВД изъяли машину на основании законного. Между тем бывшая владелица потребовала в суде вернуть ей транспортное средство, признав покупателя недобросовестным.
Случай с «пенсионерками-мошенницами» уже не единичный. Подобные схемы провернули на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах, предметами обмана могут стать не только авто, но и более дорогостоящие сделки, — например, квартиры.