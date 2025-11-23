Top.Mail.Ru

Ни денег, ни машины: законно покупать авто с рук стало опасно

Артем
Фото: Volkswagen

Москвич законно купил автомобиль на «вторичке». Вскоре транспорт изъяли правоохранители, а 1,8 млн рублей остались у продавца.

Инцидент произошел с одним из жителей столицы. Мужчина искал на подержанный Volkswagen Tiguan. Подходящая модель оказалась у пенсионерки, которая не вызывала подозрений. Иномарка обошлась в 1,8 млн рублей и после заключения законного договора перешла в собственность новому владельцу. Однако, когда тот решил перепродать авто, вместо покупателя пришли полицейские.

Москвич узнал, что пенсионерка, якобы, продала автомобиль под давлением мошенников. Далее сотрудники МВД изъяли машину на основании законного. Между тем бывшая владелица потребовала в суде вернуть ей транспортное средство, признав покупателя недобросовестным.

Случай с «пенсионерками-мошенницами» уже не единичный. Подобные схемы провернули на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах, предметами обмана могут стать не только авто, но и более дорогостоящие сделки, — например, квартиры.
-7
Источник:
Telegram
Комментарии

+192
Gabriel
Ох. Не связывайтесь с пенсионерами. Ни машины, ни квартиры, даже спички с туалетной бумагой не берите.
Пока эта тема не дойдет до верховного суда и не примут закон
«О законнном приобретателе»
Вообще крупных покупок на вторичке не делайте.
Это прямо новая схема.
Вчера в 16:12
#
kardigan
+4286
kardigan Gabriel
Поддерживаю. Старые мошенницы пользуясь лазейками отжимают деньги у добросовестных покупателей под видом того, что их обманули мошенники и они не осознавали, что делали. В итоге покупатель ни с чем, а старуха на пороге смерти дала хохлам на дроны и своё вернула🤣
Вчера в 19:04
#
+192
Gabriel kardigan
Нет нет , бабули тут в виде первой линии за ними стоят прямо настоящие зубры кидалова.
Меня другое удивляет почему деньги не пометили и бабушку тоже.
Ну можно же было как-то бабушке на хвост сесть и маячок в деньги поместить.
Здесь прямо одна две организованные группы работают по отработанной схеме
У МВД должно же мозгов хватить на «контрольную закупку»
Вчера в 22:51
#
Шухрат
+177
Шухрат
Опять Долина, продала машину на этот раз?
Вчера в 16:48
#
+334
Phobi Шухрат
Вообще ужас что эта долина устроила. Из-за её тупости и "статусе" уничтожила всю правовую систему, которая и так была на грани. Теперь узаконили обман граждан и ничего с этим не сделаешь. Слышал теперь не только бабки, но и люди моложе начали оспаривать старые сделки.
Вчера в 21:36
#
John Doe
+790
John Doe Phobi
Уверены, что г-жа Кудельман тупая? Сомнительно.
час назад в 10:27
#
Дмитрий Могучев
+636
Дмитрий Могучев
Где мошенники учились , эти бабушки преподавали.
Вчера в 16:53
#
tellurian
+2734
tellurian
У многих людей тачки на пожилых родителей записаны… вот теперь аукнется.
Вчера в 17:03
#
Anatoly076
+386
Anatoly076
Откуда взялись эти «бабульки»? А как же честный советский социалистический социум? Где все были пионерами, коммунистами, честными, принципиальными и бла-бла-бла… Где заявляли, что все обманщики и коммерсанты уничтожены красными и т.д.

Вот дела?!
Вчера в 19:10
#
+1035
hate_u
Надеюсь вопрос «откуда у пенсионерки 80 лямов, которые она перевела мошенникам» отпал ?
Вчера в 20:26
#
Volnorez Uraganov
+118
Volnorez Uraganov
Интересно а запрашивают ли биллинг телефонных разговоров этих бабулек , а то ведь кто угодно может сказать о мошенниках ,
Вчера в 20:59
#
Вася Вотафаков
+6490
Вася Вотафаков
Новая схемка подъехала 😁☝️Только сегодня читал. Раньше было что-то подобное только афера с банками связана. Типа машина в залоге. Чел продавец банкротился. И банк в итоге искал машину. Сейчас все намного проще стало. Просто косишь под идиота и все.
Вчера в 21:21
#
Вася Вотафаков
+6490
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Я бы действовал по своей схеме. Спрятал тачку у друга. Нашел место без камер и написал бы заявление на угон. Что мол угнали. И пусть eбутся ищут. А потом как все успокоится, выгнал бы ее в поле на месяцок. Позвонил ментам и сказал что нашел. И все.
Вчера в 21:25
#
Mers
+5435
Mers
А если бы он не стал перепродавать, а ездить лет 10? Бабка бы копыта уже склеила. Чет муть какая-то.
Вчера в 21:32
#
+334
Phobi Mers
Ну как, просто машина упала бы в розыск, а первые дпсники уже остановили бы и сказали что мол так и так, давай милок топай пешком, тебя бабка заскамила. Вин номер у продавца есть, какие номера поставили на эту машину ищется сразу по вину.
Вчера в 21:41
#
Volnorez Uraganov
+118
Volnorez Uraganov Mers
Отобрали бы все равно , если суд решил,
Вчера в 23:59
#
EDD
+585
EDD
Старая карга Долина создала прецедент. И так то никогда особо не было жалко пенсов, как гоблины, сидящих на своих сокровищах, а потом отдающих их мошенникам, а теперь и подавно.
Зы. Вроде как хотят, для таких, как она, обязательное психическое освидетельствование ввести, чтоб сделка происходила только при наличии справки, что продавец совершает её в трезвом уме и твёрдой памяти.
Сегодня в 03:21
#