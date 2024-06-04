Вы просто не туда смотрите! Apple оправдалась за свой обман с iPad Air 2024



Компания Apple объяснила ухудшение технических характеристик iPad Air, которое произошло на ее официальном сайте. Информацию опубликовали в MacRumors.



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Компания Apple объяснила ухудшение технических характеристик iPad Air, которое произошло на ее официальном сайте. Информацию опубликовали в MacRumors.Ранее мы рассказывали , что пользователи заметили «подлог» на страничке со спецификациями нового iPad Air с чипом М2. На презентации было заявлено о 10 графических ядрах в этом устройстве, после чего эта цифра также была перенесена на официальный сайт Apple. Однако на днях обнаружилось, что информацию подправили, и теперь для iPad Air M2 указано 9 графических ядер вместо 10.



Инцидент нешуточный, если учесть, что раньше за +1 ядро в конфигурации Apple брала дополнительные деньги. Компания оперативно отреагировала на скандал и оправдалась:





«Мы обновляем сайт Apple.com, чтобы исправить количество ядер iPad Air M2. Все заявления о производительности M2 iPad Air точны и основаны на 9-ядерном графическом процессоре».



Любопытно, что Apple даже не принесла извинения своим покупателям, которые уже приобрели устройство с расчетом на 10 графических ядер, и 14-дневный период возврата для них тоже уже истек. Компания как бы побуждает обращать больше внимания на её расплывчатые замеры типа «почти на 50% быстрее чем предыдущее поколение» и утверждает, что они верны; так что в заблуждение покупателей якобы никто не вводил. Впрочем, Apple не первый десяток лет придерживается позиции, что спецификации клиенту знать необязательно.