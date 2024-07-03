Ничем не лучше Android: три миллиона iOS-приложений скомпрометированы из-за одной мелочи

Олег

iPhone (уязвим)


Эксперты по кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость во вспомогательном софте для написания iOS-приложений. Об этом пишет 9to5Mac.

Речь идет о программном обеспечении CocoaPods. Обычно его используют разработчики приложений для iOS и macOS, потому что утилиты помогает им собрать необходимый код из открытых источников и впоследствии быстро получать для него обновления. Эксперты из EVA Information Security сообщили, что в этом ПО обнаружена опасная дыра — вторая за четыре года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, под угрозой потенциально находятся около 3 миллионов iOS-приложений, в написании которых использовался CocoaPods. Эксплойт может привести к тому, что злоумышленники украдут личные данные вроде данных банковских карт, медицинских записей и фото. Всё это стало возможным из-за небольшой детали: механизм проверки email в библиотеках утилиты оказался недостаточно безопасен.

В данном случае пользователей iOS не спасет ни закрытость системы, ни строгая модерация App Store. К сожалению, даже «яблочная» ОС порой может оказаться ничем не лучше открытого Android. 

-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Спустя три года Apple пояснила за ошибку iOS, которая опасна для детей
Хакер нашел уязвимость, которая может превратить рабочий стол iPhone в сущий ад
Раскрыты подробности о вирусе, из-за которого iPhone чуть не запретили в России

Рекомендации

Рекомендации

МТС резко повышает тарифы
Samsung порадует владельцев старых и новых смартфонов Galaxy абсолютно бесплатно
OZON начал продавать совершенно новый тип товаров. Клиентам Wildberries такое не снилось
WhatsApp стал еще удобнее, благодаря скрытой функции

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии