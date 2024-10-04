Никаких ИИ: Apple посвятила ролик новой кнопке iPhone 16

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Сегодня, 4 октября, компания Apple опубликовала короткий рекламный ролик, посвящённый новой кнопке управления камерой в линейке iPhone 16.Похоже, компания приняла во внимание критику в свой адрес. После презентации iPhone 16 многие блогеры и журналисты остались в недоумении от такого подхода Apple. Вместо основного акцента на кнопке Camera Control, производитель iPhone в очередной раз зациклил всё внимание на функциях Apple Intelligence, которые до сих пор недоступны на совместимых устройствах.Напомним, что кнопка управления камерой доступна на всех четырёх моделях iPhone 16. Она позволяет быстро запускать камеру iPhone и управлять её настройками. В будущих обновлениях Apple добавит больше функций, а сторонние разработчики смогут использовать её в своих приложениях.