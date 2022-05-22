Никакого «Ватмана» вместо «Бэтмена»: в России принудительно разрешат иностранные фильмы, игры и музыку

По данным «Ведомостей», власти России прорабатывают порядок внесения платежей за лицензирование контента, принадлежащего правообладателям, которые прекратили работать на российском рынке. Это позволит узаконить принудительное лицензирование аудиовизуального, игрового и музыкального контента, который сами правообладатели не хотят предоставлять российским пользователям.
Благодаря новой норме, в России смогут продолжить работать кинотеатры, музыкальные сервисы, видеосервисы и компании, торгующие играми. Она не будет распространяться на лицензирование программного обеспечения, поскольку в России планируют обеспечить полное импортозамещение в этой сфере.
Чтобы не нарушать права правообладателей, лицензиаторы будут платить им за использование контента. Для этого в России будут открыты рублёвые счета иностранных компаний, на который российские компании будут перечислять лицензионные платежи. Правообладатели смогут выводить деньги с этих счетов с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Лицензирование будет носить принудительный порядок, то есть предоставление права на использование контента не будет зависеть от воли правообладателя, что может идти вразрез с международным законодательством, регулирующим использование интеллектуальной собственности.