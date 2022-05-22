Фильмы Обход санкций

Никакого «Ватмана» вместо «Бэтмена»: в России принудительно разрешат иностранные фильмы, игры и музыку

Александр


По данным «Ведомостей», власти России прорабатывают порядок внесения платежей за лицензирование контента, принадлежащего правообладателям, которые прекратили работать на российском рынке. Это позволит узаконить принудительное лицензирование аудиовизуального, игрового и музыкального контента, который сами правообладатели не хотят предоставлять российским пользователям.

Благодаря новой норме, в России смогут продолжить работать кинотеатры, музыкальные сервисы, видеосервисы и компании, торгующие играми. Она не будет распространяться на лицензирование программного обеспечения, поскольку в России планируют обеспечить полное импортозамещение в этой сфере.

Чтобы не нарушать права правообладателей, лицензиаторы будут платить им за использование контента. Для этого в России будут открыты рублёвые счета иностранных компаний, на который российские компании будут перечислять лицензионные платежи. Правообладатели смогут выводить деньги с этих счетов с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Лицензирование будет носить принудительный порядок, то есть предоставление права на использование контента не будет зависеть от воли правообладателя, что может идти вразрез с международным законодательством, регулирующим использование интеллектуальной собственности.
Сейчас российским компаниям приходится идти на различные ухищрения, чтобы обеспечить россиян иностранным контентом. Например, некоторые кинотеатры выпустили в прокат новые фильмы, официально не лицензированные в России, заменив их настоящие названия на выдуманные. Эти фильмы появляются в кинотеатрах почти сразу после того как их выкладывают на торрентах с приличным качеством картинки и профессиональной озвучкой.
11
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Вместо новых голливудских блокбастеров кинотеатры повторно покажут старые российские фильмы и мультфильмы
Россияне нашли способ смотреть зарубежные фильмы. Догадались какой?
В кинотеатре Владивостока крутят пиратки поменяв название. Узнаете фильмы?

Рекомендации

Рекомендации

Поиск Google изменился — обновление понравится не всем
Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии