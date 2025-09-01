Никакому Galaxy Z Fold такое не снилось: складной iPhone всё ещё может получить подэкранный Touch ID

Фархад

Foldable

В последнее время в сети появляется всё больше информации относительно предполагаемого iPhone Fold, который выйдет уже в сентябре 2026 года. Сегодня появился инсайд о возможном внедрении подэкранного сканера отпечатков пальцев в эту модель.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если Apple удастся это реализовать, то iPhone Fold обгонит своего ближайшего конкурента в лице Galaxy Z Fold. Однако аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо настроен скептично. Он уверен, что первый складной iPhone будет оснащён сканером Touch ID, встроенным в кнопку питания.

В публикации в Х Куо сослался на свой мартовский прогноз относительно предполагаемого iPhone Fold: «Шесть месяцев назад я предсказывал, что складной iPhone получит Touch ID под дисплеем, и сейчас ходят слухи о том, что он будет использовать ультразвуковой сканер отпечатков. Но я думаю, что это маловероятно. Ожидается, что поставщиком биометрических сканеров выступит Luxshare ICT, они будут встроены под боковую кнопку питания».

Ожидается, что Apple представит iPhone Fold в сентябре 2026 года.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple всерьез озадачит тех, кто ждет новенький iPhone 17 и хочет его купить
Магазины начали называть все айфоны бракованными. Вот зачем они так делают
Мечта любого фаната Apple: представлена идея набора LEGO по легендарному iMac G3

Рекомендации

Рекомендации

Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии