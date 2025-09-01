Никакому Galaxy Z Fold такое не снилось: складной iPhone всё ещё может получить подэкранный Touch ID







В последнее время в сети появляется всё больше информации относительно предполагаемого iPhone Fold, который выйдет уже в сентябре 2026 года. Сегодня появился инсайд о возможном внедрении подэкранного сканера отпечатков пальцев в эту модель.

Если Apple удастся это реализовать, то iPhone Fold обгонит своего ближайшего конкурента в лице Galaxy Z Fold. Однако аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо настроен скептично. Он уверен, что первый складной iPhone будет оснащён сканером Touch ID, встроенным в кнопку питания.В публикации в Х Куо сослался на свой мартовский прогноз относительно предполагаемого iPhone Fold: «Шесть месяцев назад я предсказывал, что складной iPhone получит Touch ID под дисплеем, и сейчас ходят слухи о том, что он будет использовать ультразвуковой сканер отпечатков. Но я думаю, что это маловероятно. Ожидается, что поставщиком биометрических сканеров выступит Luxshare ICT, они будут встроены под боковую кнопку питания».Ожидается, что Apple представит iPhone Fold в сентябре 2026 года.