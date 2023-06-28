Nike показала куртку из будущего, которая «не любит» потных людей

Бренд спортивной одежды Nike представил умную куртку, которая реагирует на человеческий пот. О ней написали в Digital Trends.Согласно источнику, куртка называется Aerogami. Она оснащена инновационной системой вентиляции, которая адаптируется к своему владельцу.Производитель заявляет, что куртка буквально взаимодействует с телом человека и распознает момент, когда ему становится жарко. Как только на поверхности кожи проступает пот, крошечные вентиляционные отверстия на поверхности куртки открываются и воздух лучше проходит сквозь ткань. Когда вентиляция сделает свое дело, куртка снова принимает первоначальный вид.Такая «сверхспособность» куртки появилась благодаря пленке, которая чувствительна к влаге — она нанесена на вентиляционные отверстия и сама сжимается и разжимается.