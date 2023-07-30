Nike представила кроссовки со встроенной открывашкой для пива



Фото: Nike



Производитель спортивной одежды и обуви Nike представил новинку — идеальные кроссы для пятничного отдыха. Об этом пишет Hypebeast.Согласно источнику, функциональная обувь выполнена из «потертого» текстиля с красными вставками на верхней части, которые «раскрываются» в процессе носки. В целом это довольно стандартные базовые кроссы, которые особо не выделяются изысками в дизайне… кроме одного элемента.На пятке, ближе к верхней части обуви, ненавязчиво разместился металлический элемент специфической формы, с помощью которого можно открывать пивные бутылки. Для визуальной поддержки на язычке кроссовка также разместили металлический элемент с брендированием Nike.Кроссы получили название Have A Nike Day — они поступят в продажу в ближайшие несколько месяцев.