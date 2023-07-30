Nike представила кроссовки со встроенной открывашкой для пива

Олег

Nike
Фото: Nike


Производитель спортивной одежды и обуви Nike представил новинку — идеальные кроссы для пятничного отдыха. Об этом пишет Hypebeast.

Согласно источнику, функциональная обувь выполнена из «потертого» текстиля с красными вставками на верхней части, которые «раскрываются» в процессе носки. В целом это довольно стандартные базовые кроссы, которые особо не выделяются изысками в дизайне… кроме одного элемента.

Nike
Фото: Nike

Nike
Фото: Nike

Nike
Фото: Nike

На пятке, ближе к верхней части обуви, ненавязчиво разместился металлический элемент специфической формы, с помощью которого можно открывать пивные бутылки. Для визуальной поддержки на язычке кроссовка также разместили металлический элемент с брендированием Nike.

Nike
Фото: Nike

Кроссы получили название Have A Nike Day — они поступят в продажу в ближайшие несколько месяцев. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

Misha Gynin
+59
Misha Gynin
Супер, грязной пяткой открывать пробку бутылки а после горлышко облизывать ....
Вчера в 21:26
#
+1
Андрей Архипов
у нормальных пациков в спортивках всегда зажигалка есть, и для того, чтобы пиво открывать в том числе
Вчера в 21:39
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+78
Дедушка заподло
Пивасик и спорт супер совместимо, отстой какой-то
Вчера в 22:09
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tellurian
+4882
tellurian
Прямо супер новость для хай тек ресурса !
Вчера в 23:07
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