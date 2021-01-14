Samsung в своем твиттер-аккаунте для США опубликовала тизер предстоящей презентации флагманов Galaxy S21. Казалось бы, чего тут необычного, но внимательные пользователи обратили внимание, что твит был отправлен с iPhone. Это уже не первый подобный случай.
Аналогичные ошибки ранее допускали звезды, известные личности и амбассадоры бренда. Например, в 2013 году теннисист Дэвид Феррер хвалил свой Galaxy S4 в твите, отправленном с айфона. В том же году похожую ошибку совершил генеральный директор T-Mobile Джон Легер с хвалебным отзывом о Galaxy Note 3.
Что касается твита из аккаунта Samsung Mobile US, отправленного с iPhone, вполне вероятно, что это очередная ошибка внештатного сотрудника агентства, которое ведет социальные сети южнокорейского производителя. Не стоит отрицать и возможность грамотного PR-хода.
Ожидается, что Samsung сегодня на мероприятии Unpacked представит флагманский модельный ряд смартфонов Galaxy S21, а также новую модель TWS-наушников и маячки для отслеживания предметов Smart Tags. Презентацию можно будет в прямом эфире на официальном сайте компании, она начнется в 18:00 по московскому времени.
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«В связи с приближением #SmsungUnpacked мы прилагаем все усилия, чтобы сообщить вам интересные новости. В какой области инновации и достижения вы надеетесь увидеть?» — говорится в твите Samsung.
Аналогичные ошибки ранее допускали звезды, известные личности и амбассадоры бренда. Например, в 2013 году теннисист Дэвид Феррер хвалил свой Galaxy S4 в твите, отправленном с айфона. В том же году похожую ошибку совершил генеральный директор T-Mobile Джон Легер с хвалебным отзывом о Galaxy Note 3.
Что касается твита из аккаунта Samsung Mobile US, отправленного с iPhone, вполне вероятно, что это очередная ошибка внештатного сотрудника агентства, которое ведет социальные сети южнокорейского производителя. Не стоит отрицать и возможность грамотного PR-хода.
Ожидается, что Samsung сегодня на мероприятии Unpacked представит флагманский модельный ряд смартфонов Galaxy S21, а также новую модель TWS-наушников и маячки для отслеживания предметов Smart Tags. Презентацию можно будет в прямом эфире на официальном сайте компании, она начнется в 18:00 по московскому времени.
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Я подразумевал, что отправка твиттов с айфона аккаунтом самсунг — это лажа.
Постойте, всё нормально — это же Самсунг.
Безобидные, ироничные шутейки, не более того)
Вон ща минусов наберу (в целом пофиг на +\-), хотя просто пошутил, но времена сейчас суровые, все на сюрьёзных щах 🤣🤣🤣
Т.е. когда 90% материала "автора" вызывают нарекания со стороны большей части тех кто комментирует это "не нравится — уходите"? Это не мы странные ребята, это вы странно сами к себе относитесь.
Основная часть материалов это «кухонные войны», где в комментариях каждый обитатель высказывает свою точку зрения, ведёт споры с окружающими и так далее. Это весело, я только за.
Конечно грамотность, качество и правильность подачи материала это безусловно должно присутствовать, но здесь это хромает. И как показывает практика, исправить это нельзя, возможно когда-нибудь это исправят, но это не точно))
«90% материалов автора, большинство недовольных» — это уже продолжается годами, может это вы странно сами к себе относитесь, потому что каждый раз «кровь из глаз», но при этом упорно читаете статью за статьёй.
Главное в нашем мире, на мой взгляд, чтобы не ошибались люди, ошибки которых могут привести к плохим последствиям, к счастью редакция айгайдс к таковым не относится 😉
Вроде так, никого не хотел обидеть и задеть, ✌️
(нет)
вы реально спрашиваете..?! Вы серьёзно НЕ догоняете???!!!)