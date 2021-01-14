«В связи с приближением #SmsungUnpacked мы прилагаем все усилия, чтобы сообщить вам интересные новости. В какой области инновации и достижения вы надеетесь увидеть?» — говорится в твите Samsung.







Samsung в своем твиттер-аккаунте для США опубликовала тизер предстоящей презентации флагманов Galaxy S21. Казалось бы, чего тут необычного, но внимательные пользователи обратили внимание, что твит был отправлен с iPhone. Это уже не первый подобный случай.Аналогичные ошибки ранее допускали звезды, известные личности и амбассадоры бренда. Например, в 2013 году теннисист Дэвид Феррер хвалил свой Galaxy S4 в твите, отправленном с айфона. В том же году похожую ошибку совершил генеральный директор T-Mobile Джон Легер с хвалебным отзывом о Galaxy Note 3.Что касается твита из аккаунта Samsung Mobile US, отправленного с iPhone, вполне вероятно, что это очередная ошибка внештатного сотрудника агентства, которое ведет социальные сети южнокорейского производителя. Не стоит отрицать и возможность грамотного PR-хода.Ожидается, что Samsung сегодня на мероприятии Unpacked представит флагманский модельный ряд смартфонов Galaxy S21, а также новую модель TWS-наушников и маячки для отслеживания предметов Smart Tags. Презентацию можно будет в прямом эфире на официальном сайте компании, она начнется в 18:00 по московскому времени.