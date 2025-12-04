Top.Mail.Ru

Никому не нужен: iPhone Air не продаётся даже за полцены на вторичке

Фархад

Air

Эксперты SellCell поделились аналитическими данными, согласно которым ультратонкий iPhone Air установил антирекорд — он показал самое резкое падение стоимости при перепродаже за последние годы среди всех смартфонов Apple.

По данным аналитиков, iPhone Air потерял почти 50% своей стоимости в течение десяти недель после запуска. Сразу отметим, что SellCell опирались на цены в 40+ американских компаниях, занимающихся выкупом смартфонов. Все устройства, участвовавшие в исследовании, находились в хорошем состоянии для обеспечения согласованности сравнений.

Данные показывают, что средняя амортизация серии iPhone 17 за десять недель составила 34,6%, что превышает показатели iPhone 16 на тот же период прошлого года, где снижение составило 39%. Серия iPhone 15 остаётся самой успешной на протяжении последних нескольких циклов, сохраняя большую стоимость на десятинедельной отметке со средней амортизацией 31,9%. У серии iPhone 14 за тот же период этот показатель составил 36,6%.

А вот iPhone Air показал более слабое удержание стоимости — амортизация составила 47,7%, что делает эту модель самой слабой за последние годы. Больше всего подешевели модели на 1 ТБ.

Самая популярная модель, iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ, упала в цене на 26,1% за десять недель, с стоимость стандартного iPhone 17 с 256 ГБ памяти упала на 32,9%, что примерно соответствует показателям предшественников.

Похоже, через год iPhone Air с просаженными аккумуляторами на вторичке будут раздавать на развес.
5
Источник:
MacRumors
