Никто не просил, но Apple сделала: все новые MacBook Pro получили скрытое улучшение







Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил , что всего новые MacBook Pro с чипами M4 получили одно скрытое изменение. Речь идёт о дисплеях на квантовых точках. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам инсайдера, Apple впервые внедрила дисплеи с квантовыми точками, причём с уникальной версией плёнки без содержания токсичного кадмия. Такие же панели используются во многих флагманских телевизорах. Все предыдущие ноутбуки фирмы использовали технологию KSF на основе красного люминофора с марганцем.Также Янг добавил, что новые дисплеи предлагают улучшенную цветопередачу и повышенную отзывчивость. Последнее подтвердилось в ряде тестов. Знаменитый тест UFO в Blur Busters (тот самый с анимациями летающих НЛО) зафиксировал значительное улучшение дисплеев в новых MacBook Pro. Эксперты указали, что «отклик стал значительно быстрее».Странно, что Apple не стала форсить это нововведение в качестве киллер-фичи для дизайнеров.