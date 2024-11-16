Никто не просил, но Apple сделала: все новые MacBook Pro получили скрытое улучшение

Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что всего новые MacBook Pro с чипами M4 получили одно скрытое изменение. Речь идёт о дисплеях на квантовых точках.
Также Янг добавил, что новые дисплеи предлагают улучшенную цветопередачу и повышенную отзывчивость. Последнее подтвердилось в ряде тестов. Знаменитый тест UFO в Blur Busters (тот самый с анимациями летающих НЛО) зафиксировал значительное улучшение дисплеев в новых MacBook Pro. Эксперты указали, что «отклик стал значительно быстрее».
Странно, что Apple не стала форсить это нововведение в качестве киллер-фичи для дизайнеров.