Nintendo Switch 2 официально получит обратную совместимость игр с текущими консолями







Японский производитель консолей Nintendo ещё не успел анонсировать преемника Nintendo Switch, но уже официально объявил, что геймеры смогут играть во все игры текущего поколения на следующей консоли. Более того, они смогут перенести свои сейвы и аккаунты Nintendo Switch Online. Японский производитель консолей Nintendo ещё не успел анонсировать преемника Nintendo Switch, но уже официально объявил, что геймеры смогут играть во все игры текущего поколения на следующей консоли. Более того, они смогут перенести свои сейвы и аккаунты Nintendo Switch Online. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«На сегодняшнем брифинге по политике корпоративного управления мы объявили, что программное обеспечение Nintendo Switch также будет доступно на преемнике Nintendo Switch. Nintendo Switch Online также будет доступен на преемнике Nintendo Switch. Дополнительная информация о преемнике Nintendo Switch, включая совместимость с Nintendo Switch, будет объявлена ​​позднее», — говорится в сообщении Фурукавы.

Таким образом Nintendo Switch 2 получит колоссальную базу игр на старте. Этой новостью поделился президент компании Сюнтаро Фурукава во время квартального отчёта о доходах.К слову, консоли Nintendo Switch разошлись тиражом 146 млн единиц за всё время существования.Глава Nintendo также заявил, что Switch 2 будет представлен до апреля 2025 года.