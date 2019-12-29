Nintendo Switch Lite
Хакеры из Team Xecuter продемонстрировали взлом консоли Nintendo Switch Lite. До этого не все устройства могли быть подвержены процедуре джейлбрейка. Уязвимости был подвержен модельный ряд выпущенный до июня 2018 года, в котором использовался эксплоит Kate Temkin в загрузчике консоли.

Недавно Team Xecuter опубликовала видео с демонстрацией запуска кастомной прошивки на Switch Lite. В коротеньком комментарии к ролику хакеры сообщают, что им удалось взломать Lite-версию консоли и метод для джейлбрейка будет доступен в 2020 году. На данный момент нет информации о точной дате релиза. 



Напомним, в предыдущий раз Team Xecuter выпустили платную версию утилиты SX OS. Позднее вышел её бесплатный аналог — программа Atmosphere. Также на данный момент не ясно, потребует ли новый метод аппаратного вмешательства или будет реализован только на программном уровне.


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Источник:

Wololo Wololo

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