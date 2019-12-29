Хакеры из Team Xecuter продемонстрировали взлом консоли Nintendo Switch Lite. До этого не все устройства могли быть подвержены процедуре джейлбрейка. Уязвимости был подвержен модельный ряд выпущенный до июня 2018 года, в котором использовался эксплоит Kate Temkin в загрузчике консоли.
Недавно Team Xecuter опубликовала видео с демонстрацией запуска кастомной прошивки на Switch Lite. В коротеньком комментарии к ролику хакеры сообщают, что им удалось взломать Lite-версию консоли и метод для джейлбрейка будет доступен в 2020 году. На данный момент нет информации о точной дате релиза.
Напомним, в предыдущий раз Team Xecuter выпустили платную версию утилиты SX OS. Позднее вышел её бесплатный аналог — программа Atmosphere. Также на данный момент не ясно, потребует ли новый метод аппаратного вмешательства или будет реализован только на программном уровне.
Недавно Team Xecuter опубликовала видео с демонстрацией запуска кастомной прошивки на Switch Lite. В коротеньком комментарии к ролику хакеры сообщают, что им удалось взломать Lite-версию консоли и метод для джейлбрейка будет доступен в 2020 году. На данный момент нет информации о точной дате релиза.
Напомним, в предыдущий раз Team Xecuter выпустили платную версию утилиты SX OS. Позднее вышел её бесплатный аналог — программа Atmosphere. Также на данный момент не ясно, потребует ли новый метод аппаратного вмешательства или будет реализован только на программном уровне.
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Люди делают отличный продукт, которы между прочим стоит по 50$ за штуку, продажи у них огромные.
хз что за авторитет и какой компании вы имеете в виду