Nintendo закрывает популярнейшую игру для iOS — подписки отменяются, бонусы раздают бесплатно

Компания Nintendo официально закрывает мобильную игру Mario Kart Tour. Об этом написали в MacRumors.Согласно источнику, сервис прекратит свою работу 29 сентября, в игре уже отключили возможность покупать внутриигровую валюту и отменили автоматическое продление всех платных подписок. Действующие подписчики золотого пропуска смогут пользоваться всеми его бонусами бесплатно вплоть до дня закрытия, а обычные игроки получат к ним доступ с 4 августа. Этот пропуск дает различные внутриигровые подарки, открывает новые испытания и ускоряет игровой процесс. Если у вас еще остались рубины, вы можете успеть потратить их в магазинах игры до ее полного отключения. Разработчики не планируют выпускать версию, которая могла бы работать без интернета, поэтому после указанной даты поиграть в нее не получится вообще.Mario Kart Tour вышла осенью 2019 года и за первую неделю пользователи скачали её более 90 млн раз. В игре со знакомыми персонажами из Марио нужно было обгонять соперников на трассах, использовать заносы и различные предметы, чтобы прийти к финишу первым. За последнее время Nintendo закрыла уже несколько своих мобильных проектов, однако некоторые старые игры все еще остаются доступными для скачивания.