Низкие цены — зло? Офлайн-розница жёстко ополчилась на маркетплейсы

Фото freepik
Конфликт между маркетплейсами и традиционным бизнесом перешёл на новый уровень. К борьбе банков с онлайн-платформами подключились крупнейшие офлайн-ритейлеры. «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, Hoff и другие торговые сети направили коллективное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ограничить практику демпинга и субсидирования цен со стороны маркетплейсов.
Одним из ключевых предложений ритейлеров стало введение ограничений на объём средств, которые доминирующие онлайн-платформы могут направлять на искусственное занижение цен. Компании также требуют ускорить отмену беспошлинного порога ввоза товаров из-за рубежа для физлиц (сейчас — €200 в месяц, чем, по их мнению, активно пользуются продавцы на маркетплейсах для ухода от налогов). Ещё одной претензией стал доступ иностранных продавцов (преимущественно китайских) на более выгодных условиях, что, по словам ритейлеров, наносит ущерб российским производителям. Офлайн-сети также критикуют маркетплейсы за использование налоговой оптимизации через самозанятых сотрудников и продавцов на упрощенной системе налогообложения.
В ответе Ozon на это обращение утверждается, что продавцы сами выбирают модель работы, а рост тарифов связан с увеличением издержек. Компания отмечает, что лишь 2% продавцов отказались от скидок, а большинство просили их вернуть. Wildberries, в свою очередь, указывает на бизнес-модель офлайн-ритейлеров, которые ограничивают доступ малого бизнеса к своим магазинам, отдавая предпочтение крупным дистрибьюторам и собственным торговым маркам.