Низкие цены — зло? Офлайн-розница жёстко ополчилась на маркетплейсы

Александр

Конфликт между маркетплейсами и традиционным бизнесом перешёл на новый уровень. К борьбе банков с онлайн-платформами подключились крупнейшие офлайн-ритейлеры. «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, Hoff и другие торговые сети направили коллективное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ограничить практику демпинга и субсидирования цен со стороны маркетплейсов.

В своём обращении, датированном 3 декабря 2025 года, ритейлеры поддержали позицию крупнейших банков («Сбер», ВТБ, «Альфа-Банк» и других), которые требовали запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате картами их дочерних банков. Торговые сети обвинили онлайн-платформы в использовании агрессивного снижения цен за счёт увеличения комиссий и штрафов для продавцов, что, по их мнению, является недобросовестной конкуренцией и уничтожает другие каналы продаж.

Одним из ключевых предложений ритейлеров стало введение ограничений на объём средств, которые доминирующие онлайн-платформы могут направлять на искусственное занижение цен. Компании также требуют ускорить отмену беспошлинного порога ввоза товаров из-за рубежа для физлиц (сейчас — €200 в месяц, чем, по их мнению, активно пользуются продавцы на маркетплейсах для ухода от налогов). Ещё одной претензией стал доступ иностранных продавцов (преимущественно китайских) на более выгодных условиях, что, по словам ритейлеров, наносит ущерб российским производителям. Офлайн-сети также критикуют маркетплейсы за использование налоговой оптимизации через самозанятых сотрудников и продавцов на упрощенной системе налогообложения.

В ответе Ozon на это обращение утверждается, что продавцы сами выбирают модель работы, а рост тарифов связан с увеличением издержек. Компания отмечает, что лишь 2% продавцов отказались от скидок, а большинство просили их вернуть. Wildberries, в свою очередь, указывает на бизнес-модель офлайн-ритейлеров, которые ограничивают доступ малого бизнеса к своим магазинам, отдавая предпочтение крупным дистрибьюторам и собственным торговым маркам.
tellurian
+2742
tellurian
В эти торговые сети я больше не хожу и ничего покупать у них принципиально не буду.
Сегодня в 16:20
+691
den3221
В днс, мвидео, эльдорадо ценник так выкручен что прям ух! Но в днс иногда бывают хорошие цены но редко. Конечно они привыкли к сверх прибыли.
Сегодня в 16:31
+761
jkttim
Может этим оффлайн магазинам просто переориентироваться в онлайн торговлю, а не заниматься херней?! Поздно спохватились. Видимо они думали деньги сами рекой текут и ладно, но это уже давно не так. Хотя бы взять пример стагнации развития и последствий компании Intel!
Сегодня в 17:50
