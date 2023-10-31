Ночная презентация Apple снята на iPhone 15 Pro Max? Не дайте себя обмануть!

Прошедшей ночью самые преданные фанаты побороли сонливость и посмотрели вторую осеннюю презентацию Apple. Компания показала новые процессоры Silicon, несколько MacBook Pro и обновленный iMac, а также отправила в утиль свою самую недооцененную технологию вместе с MacBook Pro 13.
Apple заверила, что вся презентация была снята на камеру iPhone 15 Pro Max — красивые переходы, крупные планы, портретные кадры и так далее. Это действительно так, но вместе со смартфоном было использовано оборудование, которое вряд ли сможет себе позволить обычный владелец айфона.
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Опубликованное компанией «закулисное» видео демонстрирует, что iPhone 15 Pro Max участвовал в съемках отнюдь не в одиночестве. Чтобы картинка была максимально красивой и эффектной, Apple использовала дорогое освещение, целый набор профессионального записывающего оборудования и так далее.
Маркетинговое заявление «Снято на iPhone» всегда призвано удивить пользователя и убедить его в том, что современный айфон способен заменить ему профессиональные камеры. Однако на самом деле с одним айфоном в руках снять что-то похожее на презентацию Apple у вас не получится — в этом и состоит хитрость компании. При этом к заявлению не придерешься: ведь снято всё действительно на iPhone 15 Pro Max.
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