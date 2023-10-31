Ночная презентация Apple снята на iPhone 15 Pro Max? Не дайте себя обмануть!

Олег

Apple


Прошедшей ночью самые преданные фанаты побороли сонливость и посмотрели вторую осеннюю презентацию Apple. Компания показала новые процессоры Silicon, несколько MacBook Pro и обновленный iMac, а также отправила в утиль свою самую недооцененную технологию вместе с MacBook Pro 13.

Apple заверила, что вся презентация была снята на камеру iPhone 15 Pro Max — красивые переходы, крупные планы, портретные кадры и так далее. Это действительно так, но вместе со смартфоном было использовано оборудование, которое вряд ли сможет себе позволить обычный владелец айфона.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Опубликованное компанией «закулисное» видео демонстрирует, что iPhone 15 Pro Max участвовал в съемках отнюдь не в одиночестве. Чтобы картинка была максимально красивой и эффектной, Apple использовала дорогое освещение, целый набор профессионального записывающего оборудования и так далее.

Apple

Apple

Apple



Маркетинговое заявление «Снято на iPhone» всегда призвано удивить пользователя и убедить его в том, что современный айфон способен заменить ему профессиональные камеры. Однако на самом деле с одним айфоном в руках снять что-то похожее на презентацию Apple у вас не получится — в этом и состоит хитрость компании. При этом к заявлению не придерешься: ведь снято всё действительно на iPhone 15 Pro Max. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Презентацию Apple полностью сняли на iPhone 15 Pro Max и смонтировали на Mac
Ридли Скотт снял короткометражку на Samsung Galaxy S23 Ultra. Но не ведитесь на эту уловку
Среднебюджетный смартфон разнёс iPhone 14 Pro Max в слепом тесте камер

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

13den666
+464
13den666
А что в этом такого? Всё вполне очевидно …, любой камере будь то ред или блекмеджик нужен хоть какой-нибудь (пусть даже не профессиональный) свет. Чем больше мероприятие тем больше доп. оборудования. Это вполне естественно и закономерно
Вчера в 21:23
#
+1713
Czochralski 13den666
На вполне естественном хайпа не поймаешь))) Поэтому нужен заг и статья ниочем, но с предостережением в заголовке «НЕ ВЕДИТЕСЬ»
Сегодня в 10:46
#
kardigan
+3225
kardigan
Большой однако этот айфон 15! Такой в карман не влезет.
Вчера в 22:10
#
GSmirnov
+608
GSmirnov
Сами повелись же
Сегодня в 00:11
#
tellurian
+4732
tellurian
В любом деле нужен не только инструмент/техника, но и прямые руки с головой.
Сегодня в 07:51
#
kardigan
+3225
kardigan tellurian
В такой корпорации руки с головой явно найдутся, а вот утверждение, что снято на айфон конечно верное, если не считать кучу профессионального оборудования от сторонних профи, которые и зделали половину работы хваленного айфона.
Сегодня в 08:02
#
+60
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Так даже если бы это не снимали на айфон, то оборудование было бы тоже самое, за исключением крепления на для айфона. Сразу видно что аффтор Дэбик.
Сегодня в 08:43
#
+381
iGra
Ну и в чем хитрость? Что не так? Тут просто надо определить одинаковые критерии. Часто пытаются разоблачить такие вот "снято на...". Ведь если фотограф использует штатив, освещение (а зачастую он без этого вообще не работает, в студии например) и свои знания и опыт, то тоже нельзя сказать, что он снимает на Nikon?... Это тоже хитрость? Просто люди реально думают, что если они купят зеркалку, то сразу станут фотографами и будут принимать заказы (шутка про скальпель). Покупают, снимают, у них получается унылое г..., они покупают дорогие объективы, ситуация не меняется... А все дело как раз в том, что фотограф это не кнопконажиматель, а профессионал, делающий свою работу. Поэтому да, у рядового пользователя ВНЕЗАПНО не получится снять шедевр даже на RED EPIC или сделать шикарный кадр даже на среднеформатную камеру. А профи сделает шикарный снимок на смартфон.
Сегодня в 08:59
#