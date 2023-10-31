Ночная презентация Apple снята на iPhone 15 Pro Max? Не дайте себя обмануть!



Прошедшей ночью самые преданные фанаты побороли сонливость и посмотрели вторую осеннюю презентацию Apple. Компания показала новые процессоры Silicon, несколько MacBook Pro и обновленный iMac, а также отправила в утиль свою самую недооцененную технологию вместе с MacBook Pro 13.



Apple заверила, что вся презентация была снята на камеру iPhone 15 Pro Max — красивые переходы, крупные планы, портретные кадры и так далее. Это действительно так, но вместе со смартфоном было использовано оборудование, которое вряд ли сможет себе позволить обычный владелец айфона.







Опубликованное компанией «закулисное» видео демонстрирует, что iPhone 15 Pro Max участвовал в съемках отнюдь не в одиночестве. Чтобы картинка была максимально красивой и эффектной, Apple использовала дорогое освещение, целый набор профессионального записывающего оборудования и так далее.



















Маркетинговое заявление «Снято на iPhone» всегда призвано удивить пользователя и убедить его в том, что современный айфон способен заменить ему профессиональные камеры. Однако на самом деле с одним айфоном в руках снять что-то похожее на презентацию Apple у вас не получится — в этом и состоит хитрость компании. При этом к заявлению не придерешься: ведь снято всё действительно на iPhone 15 Pro Max. Опубликованное компанией «закулисное» видео демонстрирует, что iPhone 15 Pro Max участвовал в съемках отнюдь не в одиночестве. Чтобы картинка была максимально красивой и эффектной, Apple использовала дорогое освещение, целый набор профессионального записывающего оборудования и так далее.Маркетинговое заявление «Снято на iPhone» всегда призвано удивить пользователя и убедить его в том, что современный айфон способен заменить ему профессиональные камеры. Однако на самом деле с одним айфоном в руках снять что-то похожее на презентацию Apple у вас не получится — в этом и состоит хитрость компании. При этом к заявлению не придерешься: ведь снято всё действительно на iPhone 15 Pro Max.