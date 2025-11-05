Top.Mail.Ru

Nomad выпустила зарядки Stand One с Qi2.2 на 25 Вт. Стоят дорого, но выглядят круто

Фархад

Nomad

Популярный производитель аксессуаров Nomad представил обновлённые версии зарядных станций Stand One и Stand One Max. Из нового — поддержка стандарта Qi2.2, которая позволяет заряжать совместимые iPhone на 25 Вт.

Базовая модель Nomad Stand One стоит $119. Она может заряжать iPhone при 25 Вт и AirPods на дополнительной платформе. В комплект входит кабель USB-C, но адаптер питания мощностью 40 Вт придётся докупать отдельно.

Вторая новинка — Nomad Stand One Max за $159. В ней есть шайба для Apple Watch. Она также может заряжать iPhone и AirPods, но блок питания тут тоже отсутствует.

Обе новые станции Stand One и Stand One Max с поддержкой Qi2 уже доступны на сайте Nomad. Но, если вы ищете более доступное решение с быстрой доставкой и вменяемой ценой, обратите внимание на эти модели:

UGREEN W752 — от 4300 рублей;

Baseus PicoGo AF21 — от 3222 рублей.

UGREEN


