Носков вам было? Apple выпустила кусок резины с MagSafe за $70







Вслед за недавними чехлами-носками от японского дома моды Issey Miyake компания Apple запустила продажи держателя-подставки Hikawa Phone Grip and Stand. Это лимитированный аксессуар для iPhone. Вслед за недавними чехлами-носками от японского дома моды Issey Miyake компания Apple запустила продажи держателя-подставки Hikawa Phone Grip and Stand. Это лимитированный аксессуар для iPhone. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Разработала это чудо дизайнер из Лос-Анджелеса Бейли Хикава в честь 40-летия усилий Apple по доступности для людей с ограниченными возможностями. Держатель оснащен магнитами для надёжного крепления к любому iPhone с помощью MagSafe.Apple заявляет, что его можно легко снять, и он также может служить подставкой с двумя разными углами обзора — как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Очень полезная вещь за такие деньги.В создании грипа приняли непосредственное участие люди с ограниченными возможностями, связанными с мышечной силой, ловкостью и контролем рук. Чехол-подставка Hikawa Phone Grip and Stand доступен в двух цветах: ярком Chartreuse и тёмном Crater. Стоит это чудо техники $69,95.