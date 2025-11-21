Носков вам было? Apple выпустила кусок резины с MagSafe за $70

Вслед за недавними чехлами-носками от японского дома моды Issey Miyake компания Apple запустила продажи держателя-подставки Hikawa Phone Grip and Stand. Это лимитированный аксессуар для iPhone.
Apple заявляет, что его можно легко снять, и он также может служить подставкой с двумя разными углами обзора — как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Очень полезная вещь за такие деньги.
В создании грипа приняли непосредственное участие люди с ограниченными возможностями, связанными с мышечной силой, ловкостью и контролем рук. Чехол-подставка Hikawa Phone Grip and Stand доступен в двух цветах: ярком Chartreuse и тёмном Crater. Стоит это чудо техники $69,95.