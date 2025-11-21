Top.Mail.Ru

Носков вам было? Apple выпустила кусок резины с MagSafe за $70

Фархад

iPhone

Вслед за недавними чехлами-носками от японского дома моды Issey Miyake компания Apple запустила продажи держателя-подставки Hikawa Phone Grip and Stand. Это лимитированный аксессуар для iPhone.

Разработала это чудо дизайнер из Лос-Анджелеса Бейли Хикава в честь 40-летия усилий Apple по доступности для людей с ограниченными возможностями. Держатель оснащен магнитами для надёжного крепления к любому iPhone с помощью MagSafe.

Apple заявляет, что его можно легко снять, и он также может служить подставкой с двумя разными углами обзора — как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Очень полезная вещь за такие деньги.

В создании грипа приняли непосредственное участие люди с ограниченными возможностями, связанными с мышечной силой, ловкостью и контролем рук. Чехол-подставка Hikawa Phone Grip and Stand доступен в двух цветах: ярком Chartreuse и тёмном Crater. Стоит это чудо техники $69,95.
Источник:
MacRumors
Комментарии

kardigan
+4270
kardigan
Нет слов , одни бл.. слюни🤣
Они там какие грибы жрут? Может быть рецептиком поделятся.
Семьдесят бакинских за кусок 💩
40 минут назад
#