Nothing готовит недорогую версию флагманского Phone (2)

Фархад
NP2

Новый смартфон Карла Пея с идентификатором Nothing Phone (2a) и номером модели «AIN142» засветился в базе данных GSMA IMEI.

Точные технические характеристики девайса пока не раскрыты, но документы регулятора подтверждают, что команда Nothing работает над новым продуктом.

Nothing-Phone-2a

Недавно вышедший Nothing Phone (2) привлёк внимание покупателей по всему миру благодаря впечатляющим характеристикам и фирменному дизайну со светодиодным интерфейсом Glyph на задней панели. По данным инсайдеров, теперь компания планирует выпустить более доступную версию Nothing Phone (2a).

Скорее всего, бренду придётся урезать чипсет, дисплей и камеры, чтобы добиться существенного снижения цены. В любом случае мы получим больше подробностей о Nothing Phone (2a) в ближайшее время.
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Источник:
GSM China
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