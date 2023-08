Nothing готовит недорогую версию флагманского Phone (2)

Новый смартфон Карла Пея с идентификатором Nothing Phone (2a) и номером модели «AIN142» засветился в базе данных GSMA IMEI.Точные технические характеристики девайса пока не раскрыты, но документы регулятора подтверждают, что команда Nothing работает над новым продуктом.Недавно вышедший Nothing Phone (2) привлёк внимание покупателей по всему миру благодаря впечатляющим характеристикам и фирменному дизайну со светодиодным интерфейсом Glyph на задней панели. По данным инсайдеров, теперь компания планирует выпустить более доступную версию Nothing Phone (2a).Скорее всего, бренду придётся урезать чипсет, дисплей и камеры, чтобы добиться существенного снижения цены. В любом случае мы получим больше подробностей о Nothing Phone (2a) в ближайшее время.