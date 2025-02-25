Nothing объяснила, почему Phone (3a) такой уродливый. Даже сложно поспорить

Олег

Фото: Nothing

Фото: Nothing

Недавно в сети начали появляться утечки грядущих новинок Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro, причем последние фото опубликовал сам вендор. Главной претензией пользователей соцсетей к новинкам стал очень странный внешний вид задней крышки. Блок камер перестал быть симметричным и теперь напоминает то ли пьяного паука, то ли мишень стрелка-мазилы.

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Насмешки оказались настолько массовыми, что Nothing посчитала нужным ответить на них, но не впрямую, а с помощью нового видеоролика. Он рассказывает о создании каждого нового дизайна смартфона, нюансах и сложностях процесса и ориентира дизайнеров Nothing. Смысл сводится к одной несложной мысли:

«Мы хотим не как у всех». 
Фото: Nothing
Фото: Nothing

К этому в качестве добавочной стоимости упоминаются также источники вдохновения дизайнеров Карла Пэя и наличие перископической камеры (в среднебюджетном смартфоне, не удивляйтесь), которая не поместилась бы, сохрани компания старый дизайн. Также любопытно посмотреть на другие компоновки камер, которые в итоге не были приняты.



Стоит отдать должное Nothing: компания придумывает новый запоминающийся дизайн для каждого следующего поколения смартфонов, что само по себе достижение в нынешней довольно однообразной индустрии. Что касается спецификаций, то Phone (3a) должен получить чип Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 12 Гб, камеру с оптическим зумом и 50-кратным цифровым приближением, а также поддержку 50-ваттной зарядки. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Aspard
+630
Aspard
Если бы они в блок камер зафигачили беспроводную зарядку и магсейф, было бы вообще огонь!
час назад в 16:16
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YABLOKOFON
+385
YABLOKOFON Aspard
Это физически не возможно просто потому что камеры тут же в утиль уйдут если они будут в центре беспроводной зарядки
28 минут назад
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