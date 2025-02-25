Nothing объяснила, почему Phone (3a) такой уродливый. Даже сложно поспорить

Недавно в сети начали появляться утечки грядущих новинок Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro, причем последние фото опубликовал сам вендор. Главной претензией пользователей соцсетей к новинкам стал очень странный внешний вид задней крышки. Блок камер перестал быть симметричным и теперь напоминает то ли пьяного паука, то ли мишень стрелка-мазилы.

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Насмешки оказались настолько массовыми, что Nothing посчитала нужным ответить на них, но не впрямую, а с помощью нового видеоролика. Он рассказывает о создании каждого нового дизайна смартфона, нюансах и сложностях процесса и ориентира дизайнеров Nothing. Смысл сводится к одной несложной мысли: