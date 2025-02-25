Nothing объяснила, почему Phone (3a) такой уродливый. Даже сложно поспорить

Фото: Nothing
Недавно в сети начали появляться утечки грядущих новинок Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro, причем последние фото опубликовал сам вендор. Главной претензией пользователей соцсетей к новинкам стал очень странный внешний вид задней крышки. Блок камер перестал быть симметричным и теперь напоминает то ли пьяного паука, то ли мишень стрелка-мазилы.
Недавно в сети начали появляться утечки грядущих новинок Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro, причем последние фото опубликовал сам вендор. Главной претензией пользователей соцсетей к новинкам стал очень странный внешний вид задней крышки. Блок камер перестал быть симметричным и теперь напоминает то ли пьяного паука, то ли мишень стрелка-мазилы.
«Мы хотим не как у всех».
Фото: Nothing
К этому в качестве добавочной стоимости упоминаются также источники вдохновения дизайнеров Карла Пэя и наличие перископической камеры (в среднебюджетном смартфоне, не удивляйтесь), которая не поместилась бы, сохрани компания старый дизайн. Также любопытно посмотреть на другие компоновки камер, которые в итоге не были приняты.
Стоит отдать должное Nothing: компания придумывает новый запоминающийся дизайн для каждого следующего поколения смартфонов, что само по себе достижение в нынешней довольно однообразной индустрии. Что касается спецификаций, то Phone (3a) должен получить чип Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 12 Гб, камеру с оптическим зумом и 50-кратным цифровым приближением, а также поддержку 50-ваттной зарядки.