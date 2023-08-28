Nothing Phone (1) получил долгожданное обновление

Олег

Nothing OS 2.0

Фото: Nothing

Компания Nothing начала рассылать большое обновление ПО для своих смартфонов Phone (1). Об этом пишет Gizmochina.

Речь идет о Nothing OS 2.0, которая была представлена около месяца назад вместе с Nothing Phone (2). Оболочка значительно изменилась внешне и в работе, и теперь попробовать её смогут не только владельцы новинки.

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Согласно источнику, апдейт Nothing OS 2.0 начали получать смартфоны Nothing Phone (1). Тем самым компания выполняет своё обещание продолжать обновлять свои устройства даже после выхода более новых моделей.

Ранее мы приводили подробное сравнение Nothing Phone (1) и (2), чтобы вам было легче выбрать более подходящую для вас модель. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+1
Вячеслав
Пользуюсь данным телефоном уже больше года. Кому как, а я очень доволен. На начальном этапе ПО было сырым, были много недочетов. Но на сегодняшний день нарадоваться не могу. Не топлю за него, пусть каждый выбирает, что ему нравится, но работает отменно. Быстрая зарядка 50 мин, реверс зарядка заряжает любые наушники. Глифы были интересны, только в начале. Помогают лишь вместо фонарика. Ну, и для любителей не стандартных вещей. Экран бесподобный. Железо 12 Гб оперативки на 254 Гб памяти. Летает. Если бы сегодня сказали бы выбирать из, взял бы его же.
2 часа назад в 19:04
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