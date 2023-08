Nothing Phone (1) получил долгожданное обновление

Фото: Nothing



Компания Nothing начала рассылать большое обновление ПО для своих смартфонов Phone (1). Об этом пишет Gizmochina.



Речь идет о Nothing OS 2.0, которая была представлена около месяца назад вместе с Nothing Phone (2). Оболочка значительно изменилась внешне и в работе, и теперь попробовать её смогут не только владельцы новинки.





