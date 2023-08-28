Nothing Phone (1) получил долгожданное обновление

Фото: Nothing



Компания Nothing начала рассылать большое обновление ПО для своих смартфонов Phone (1). Об этом пишет Gizmochina.



Речь идет о Nothing OS 2.0, которая была представлена около месяца назад вместе с Nothing Phone (2). Оболочка значительно изменилась внешне и в работе, и теперь попробовать её смогут не только владельцы новинки.







Согласно источнику, апдейт Nothing OS 2.0 начали получать смартфоны Nothing Phone (1). Тем самым компания выполняет своё обещание продолжать обновлять свои устройства даже после выхода более новых моделей.



Ранее мы приводили Согласно источнику, апдейт Nothing OS 2.0 начали получать смартфоны Nothing Phone (1). Тем самым компания выполняет своё обещание продолжать обновлять свои устройства даже после выхода более новых моделей.Ранее мы приводили подробное сравнение Nothing Phone (1) и (2) , чтобы вам было легче выбрать более подходящую для вас модель.