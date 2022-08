Nothing Phone (1) получит крутую бюджетную версию — купить её сможет почти каждый

Компания Nothing от основателя OnrPlus Карла Пэя готовит упрощенную версию нашумевшего смартфона Nothing Phone (1). Об этом сообщает зарубежный ресурс ITHome со ссылкой на инсайдеров.Согласно источнику, Nothing Phone (1) Lite будет отличаться от знаменитого собрата по ряду параметров. Например, из «лайта» уберут все фирменные фишки первой модели: светящиеся полосы и прозрачную заднюю крышку — вместо нее будет просто однотонное стекло. Кроме того, объем оперативной памяти будет снижен до 6 Гб, а внутреннее хранилище составит 128 Гб.И всё же Nothing Phone (1) Lite в чём-то даже будет превосходить оригинальную модель. Например, емкость аккумулятора будет увеличена с 4050 до 5000 mAh. Кроме того, цена станет гораздо привлекательнее: оригинальная модель продается за 479 евро, а Lite-версию можно будет купить всего за 308 евро.На данный момент неизвестно, когда именно выйдет Nothing Phone (1) Lite. Что касается оригинальной модели, то она уже приехала в Россию и получила восторженные отзывы первых пользователей.