Nothing Phone (2) официально анонсирован на MWC 2023

Олег

Nothing


На текущей выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 состоялся анонс будущей новинки от Nothing. Об этом написали в Gizmochina.

Согласно источнику, о будущем новом смартфоне рассказал на мероприятии генеральный директор Nothing Карл Пей. Он подтвердил, что компания действительно готовит Nothing Phone (2), который будет выпущен в текущем 2023 году.

Что касается характеристик будущего смартфона, то он будет более премиальным и флагманским, чем первая модель. Напомним, что Nothing Phone (1) вышел со среднебюджетным чипом Snapdragon 778G, благодаря чему продавался по весьма приятной цене. Теперь же Nothing переориентирует свои смартфоны и Phone (2) будет работать на флагманском чипсете. Точную модель процессора гендир не назвал, но можно предположить, что это будет Snapdragon 8 Gen 1 / 2.

Никаких других подробностей о спецификациях Nothing Phone (2) Карл Пей не предоставил. По более ранним слухам, смартфон получит 12 Гб оперативной памяти, AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и аккумулятор 5000 mAh.

Кроме того, Nothing анонсировала загадочный «новый продукт», который выйдет в марте 2023 года. 

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Источник:
Gizmochina
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