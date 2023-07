Nothing Phone (2) уже погнули, поцарапали и подожгли. Результат шокирует

Nothing Phone (2) был представлен лишь вчера, а на популярном YouTube-канале JerryRigEverything уже появился ролик с физическими издевательствами над новинкой.Блогер всегда старается поскорее заполучить самые новые модели смартфонов, чтобы проверить их на прочность и устойчивость к небрежному использованию. Он пытается поцарапать поверхности предметами разной степени твердости, тестирует девайсы на изгиб и нагрев.Эксперименты над Nothing Phone (2) продлились чуть меньше пяти минут. Дисплей показал неплохую устойчивость к царапинам, а алюминиевая рамка ожидаемо легко поддалась воздействию канцелярского ножа. А вот стекла камеры будто и не заметили, что их кто-то пытался поцарапать.После длительного нагрева матрицы зажигалкой на ней остался едва заметный след, который не пропал со временем.Согнуть Nothing Phone (2) оказалось чрезвычайно трудно. Корпус не поддавался усилиям даже в местах пластиковых вставок-антенн. В итоге смартфон так и согнулся. По всем тестам он показал себя очень достойно и оказался на удивление прочным смартфоном — этого точно не ожидаешь от устройства за $599.