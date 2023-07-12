Nothing Phone (2) уже погнули, поцарапали и подожгли. Результат шокирует

Олег

Nothing Phone (2)


Nothing Phone (2) был представлен лишь вчера, а на популярном YouTube-канале JerryRigEverything уже появился ролик с физическими издевательствами над новинкой.

Блогер всегда старается поскорее заполучить самые новые модели смартфонов, чтобы проверить их на прочность и устойчивость к небрежному использованию. Он пытается поцарапать поверхности предметами разной степени твердости, тестирует девайсы на изгиб и нагрев.

Nothing Phone (2)

Эксперименты над Nothing Phone (2) продлились чуть меньше пяти минут. Дисплей показал неплохую устойчивость к царапинам, а алюминиевая рамка ожидаемо легко поддалась воздействию канцелярского ножа. А вот стекла камеры будто и не заметили, что их кто-то пытался поцарапать.

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2)

После длительного нагрева матрицы зажигалкой на ней остался едва заметный след, который не пропал со временем.

Nothing Phone (2)

Согнуть Nothing Phone (2) оказалось чрезвычайно трудно. Корпус не поддавался усилиям даже в местах пластиковых вставок-антенн. В итоге смартфон так и согнулся. По всем тестам он показал себя очень достойно и оказался на удивление прочным смартфоном — этого точно не ожидаешь от устройства за $599. 

Nothing Phone (2)


0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
YouTube
Cсылки по теме:
Google Pixel Fold поцарапали, подожгли и согнули наоборот. Настоящий триллер
iPhone 14 погнули, поцарапали и подожгли
Nubia Red Magic 8 Pro погнули, поцарапали и подожгли

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники вконец обнаглели: они больше не звонят, а приходят к жертвам сами
Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых
В «Яндекс Такси» появилась удобная возможность. Больше никаких неожиданных списаний
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии