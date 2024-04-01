Nothing «представила» Phone 2a Micro, но вы его точно не купите

Компания Nothing опубликовала в соцсетях «пресс-релиз» мини-смартфона Phone 2a Micro. К сожалению, это всего лишь первоапрельская шутка.



Фоторендер появился в официальном Twitter-аккаунте компании Nothing. Микросмартфон выполнен в дизайн-коде бренда — прозрачная крышка, глифы и фирменные шрифты на месте. Камера всего одна, расположена по центру, как в Phone 2a.









Фото: Nothing



Разумеется, такого смартфона не существует в природе; Nothing просто поддержала «день дурака» и заодно спародировала Apple — в презентационном ролике «яблочная» компания использовала контраст размера руки великана и габаритов iPhone 12 mini.



Возможно, если фанаты бренда покажут большой интерес к компактному смартфону Nothing, компания задумается о выпуске хотя бы одной модели «малыша». Разумеется, такого смартфона не существует в природе; Nothing просто поддержала «день дурака» и заодно спародировала Apple — в презентационном ролике «яблочная» компания использовала контраст размера руки великана и габаритов iPhone 12 mini.Возможно, если фанаты бренда покажут большой интерес к компактному смартфону Nothing, компания задумается о выпуске хотя бы одной модели «малыша».