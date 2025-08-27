Nothing спалили на наглом вранье — смартфоны так не фотографируют







Пользователи сети уличили бренд Nothing в наглом вранье — стартап выдавал стоковые изображения профессиональных фотографов за образцы, снятые на Nothing Phone 3.

Пять фоток, которые, по заявлению компании Карла Пея, были сделаны этим устройством, на самом деле были лицензированными фотографиями, снятыми на мощные камеры. Сами фотографы анонимно подтвердили редакции The Verge, что они не были сняты на Nothing Phone 3, и что стартап приобрёл лицензию на изображения через фотобанк Stills.Самое смешное, что некоторые снимки были сделаны в 2023 году — за два года до выхода Nothing Phone 3, а контора в рекламе заявляет: «Оцените сами. Вот что наши пользователи сняли на Phone 3».Оправдывать компанию полез соучредитель Nothing Акис Эвангелидис, который заявил, что стоковые изображения, представленные на демонстрационных образцах, были заглушками, и их следовало обновить. Якобы всё это произошло по «досадной оплошности» и Nothing «активно исправляет ситуацию».