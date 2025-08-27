Nothing спалили на наглом вранье — смартфоны так не фотографируют

Пользователи сети уличили бренд Nothing в наглом вранье — стартап выдавал стоковые изображения профессиональных фотографов за образцы, снятые на Nothing Phone 3.
Самое смешное, что некоторые снимки были сделаны в 2023 году — за два года до выхода Nothing Phone 3, а контора в рекламе заявляет: «Оцените сами. Вот что наши пользователи сняли на Phone 3».
Оправдывать компанию полез соучредитель Nothing Акис Эвангелидис, который заявил, что стоковые изображения, представленные на демонстрационных образцах, были заглушками, и их следовало обновить. Якобы всё это произошло по «досадной оплошности» и Nothing «активно исправляет ситуацию».