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Nothing выпустила наушники, которые не нужно вставлять в уши. CMF Clip Pro получили конструкцию клипсы и LDAC

Фархад


Бюджетный суббренд Nothing, CMF, представил свои первые наушники открытого типа — CMF Clip Pro. В отличие от привычных TWS-моделей с внутриканальной посадкой, новинка фиксируется снаружи уха с помощью специального зажима.

Конструкция построена вокруг трехточечной системы крепления CMF с тонким С-образным мостиком, который располагается с внешней стороны уха и удерживает наушник на месте. Такой подход должен обеспечить надежную посадку без давления внутри слухового канала. Каждый наушник получил физические элементы управления, а влагозащита IP54 позволяет не переживать из-за пота, пыли и брызг воды во время тренировок или использования на улице.



За звук CMF Clip Pro отвечают 10,8-мм динамические драйверы. Производитель обещает насыщенное звучание с мощными басами, детализированным вокалом и четкими высокими частотами. При этом открытая конструкция по определению хуже передает низкие частоты. Поэтому компания добавила собственную технологию Ultra Bass Technology, которая должна усиливать басы и одновременно снижать искажения на высоких частотах, чтобы сохранить более сбалансированное звучание.



Также CMF Clip Pro поддерживают кодеки LDAC (32 бит/96 кГц), AAC и SBC. Кроме того, наушники получили функцию мультипоинта для одновременного подключения к нескольким устройствам, Google Fast Pair и отдельный режим низкой задержки для игр. С автономностью тут тоже неплохо: сами наушники работают до 10 часов, а вместе с зарядным кейсом это время увеличивается примерно до 32,5 часов. Настроить параметры работы и функции можно через приложение Nothing X.

CMF Clip Pro скоро поступят в продажу в темно-сером, светло-сером и коралловом цветах по цене $99.
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Комментарии (1)

Aspard
+775
Aspard
Эт чё, по три штуки на каждое ухо надо? Как серёжки у неформалов?
2 часа назад в 18:09
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