Nothing выпустит свои первые накладные наушники летом. Они потеснят AirPods Max

Стартап Nothing подтвердил разработку своих первых накладных наушников, выход которых ожидается летом. Это станет важным шагом в расширении аудиолинейки бренда, особенно после сотрудничества с KEF.
Устройство с номером модели B170 уже прошло сертификацию, а официальное видео развеяло слухи и подтвердило амбиции компании в сегменте премиум-аудио. Вдохновением для нового девайса стали фанатские концепты, опубликованные ещё в 2022 году. Nothing делает ставку на узнаваемый визуальный стиль и удобство — наушники получат крупные, чётко обозначенные кнопки и уникальный дизайн, который будет выделяться на фоне однотипных конкурентов. Производитель обещает не просто привлекательный внешний вид, но и звук, сравнимый с AirPods Max, при более доступной цене.