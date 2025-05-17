Nothing выпустит свои первые накладные наушники летом. Они потеснят AirPods Max

Фархад

Nothing

Стартап Nothing подтвердил разработку своих первых накладных наушников, выход которых ожидается летом. Это станет важным шагом в расширении аудиолинейки бренда, особенно после сотрудничества с KEF.

Устройство с номером модели B170 уже прошло сертификацию, а официальное видео развеяло слухи и подтвердило амбиции компании в сегменте премиум-аудио. Вдохновением для нового девайса стали фанатские концепты, опубликованные ещё в 2022 году. Nothing делает ставку на узнаваемый визуальный стиль и удобство — наушники получат крупные, чётко обозначенные кнопки и уникальный дизайн, который будет выделяться на фоне однотипных конкурентов. Производитель обещает не просто привлекательный внешний вид, но и звук, сравнимый с AirPods Max, при более доступной цене.

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Презентация наушников может состояться одновременно с релизом Nothing Phone (3) в июле.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

kardigan
+3983
kardigan
Типа больше AirPods никто не потеснил😂 прям короли на рынке накладников.
Сегодня в 11:33
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Шухрат
+135
Шухрат
Так они не говорят что постеснят, "сравнимый с AirPods Max".

Если бы они написали на уровне Sony, Bose или других флагманов рынка, то это было бы круто.
Сегодня в 12:51
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+609
den3221
Было бы чего там потеснить то!)
29 минут назад
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