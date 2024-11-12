Новая бета-версия watchOS 11.2 не устанавливается на некоторые Apple Watch

Вслед за релизом новых тестовых сборок iOS 18.2, macOS 15.2 и watchOS 11.2 владельцы смарт-часов начали сообщать о проблемах с установкой прошивки. Процесс прерывается, а на экране появляется сообщение: «Обновление ПО не удалось».
Проблема затрагивает в основном Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Пользователи других моделей часов смогли установить бета-версию без каких-либо проблем. Впрочем, каких-либо серьёзных нововведений в watchOS 11.2 нет, поэтому обновляться обычным пользователям нет смысла.