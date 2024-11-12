Новая бета-версия watchOS 11.2 не устанавливается на некоторые Apple Watch







Вслед за релизом новых тестовых сборок iOS 18.2, macOS 15.2 и watchOS 11.2 владельцы смарт-часов начали сообщать о проблемах с установкой прошивки. Процесс прерывается, а на экране появляется сообщение: «Обновление ПО не удалось».

Вслед за релизом новых тестовых сборок iOS 18.2, macOS 15.2 и watchOS 11.2 владельцы смарт-часов начали сообщать о проблемах с установкой прошивки. Процесс прерывается, а на экране появляется сообщение: «Обновление ПО не удалось».

Проблема затрагивает в основном Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Пользователи других моделей часов смогли установить бета-версию без каких-либо проблем. Впрочем, каких-либо серьёзных нововведений в watchOS 11.2 нет, поэтому обновляться обычным пользователям нет смысла. Проблема затрагивает в основном Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Пользователи других моделей часов смогли установить бета-версию без каких-либо проблем. Впрочем, каких-либо серьёзных нововведений в watchOS 11.2 нет, поэтому обновляться обычным пользователям нет смысла. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Скорее всего, Apple просто перевыпустит вторую бета-версию watchOS 11.2 в ближайшее время.