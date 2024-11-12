Новая бета-версия watchOS 11.2 не устанавливается на некоторые Apple Watch

Фархад



Вслед за релизом новых тестовых сборок iOS 18.2, macOS 15.2 и watchOS 11.2 владельцы смарт-часов начали сообщать о проблемах с установкой прошивки. Процесс прерывается, а на экране появляется сообщение: «Обновление ПО не удалось».

Проблема затрагивает в основном Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Пользователи других моделей часов смогли установить бета-версию без каких-либо проблем. Впрочем, каких-либо серьёзных нововведений в watchOS 11.2 нет, поэтому обновляться обычным пользователям нет смысла.

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Скорее всего, Apple просто перевыпустит вторую бета-версию watchOS 11.2 в ближайшее время.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2033
tellurian
Вопрос к сотрудникам компании. Как они тестировали у себя?
Сегодня в 11:08
#
+959
Paspartu tellurian
Видимо, у них было норм, поэтому отдали разработчикам. Но ставят её все кому не лень.
Сегодня в 12:06
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