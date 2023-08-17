Новая фича «Яндекс Карт» очень порадует москвичей и гостей города

Фото: Яндекс
«Яндекс Карты» обновились и получили новую опцию. Теперь приложение строит маршруты еще лучше.
Речь идет о Ленинградско-Казанском диаметре, который соединяет Зеленоград и Раменское, и этот путь уже появился в «Яндекс Картах». Теперь вы можете построить маршрут с пересадками через данный поезд, и приложение корректно отобразит время пересадок и общий тайминг маршрута.
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Помимо этого, пользователь может смотреть расписание поездов на МДЦ-3. А еще диаметр появился на схеме станций в утилите, при этом линии всех ЦД стали тоньше, чтобы упростить визуальную ориентацию на местности.
Ранее я рассказывал, почему мне совсем не нравятся «Яндекс Карты».