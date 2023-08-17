Новая фича «Яндекс Карт» очень порадует москвичей и гостей города



Фото: Яндекс





«Яндекс Карты» обновились и получили новую опцию. Теперь приложение строит маршруты еще лучше.



Речь идет о Ленинградско-Казанском диаметре, который соединяет Зеленоград и Раменское, и этот путь уже появился в «Яндекс Картах». Теперь вы можете построить маршрут с пересадками через данный поезд, и приложение корректно отобразит время пересадок и общий тайминг маршрута.



