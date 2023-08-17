Новая фича «Яндекс Карт» очень порадует москвичей и гостей города

Олег

Карты
Фото: Яндекс


«Яндекс Карты» обновились и получили новую опцию. Теперь приложение строит маршруты еще лучше.

Речь идет о Ленинградско-Казанском диаметре, который соединяет Зеленоград и Раменское, и этот путь уже появился в «Яндекс Картах». Теперь вы можете построить маршрут с пересадками через данный поезд, и приложение корректно отобразит время пересадок и общий тайминг маршрута.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Помимо этого, пользователь может смотреть расписание поездов на МДЦ-3. А еще диаметр появился на схеме станций в утилите, при этом линии всех ЦД стали тоньше, чтобы упростить визуальную ориентацию на местности.

Ранее я рассказывал, почему мне совсем не нравятся «Яндекс Карты»

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
ixbt
Cсылки по теме:
«Яндекс.Карты» перестали показывать границы государств
Как отключить надоедливую рекламу в Яндекс Погоде на iPhone и Android
«Яндекс Карты» обзавелись полезнейшей фишкой для москвичей

Рекомендации

Рекомендации

Midjourney по-взрослому: появилась нейросеть, создающая картинки без цензуры
Wildberries начал бороться с покупателями, которые не платят за возврат товаров
Windows-ПК обновляются и превращаются в кирпичи по всему миру
В Ozon внезапно исчезли все товары. Что происходит?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии