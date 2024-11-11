Новая фишка Google облегчит жизнь любителям халявного интернета





Бесконечные регистрации останутся в прошлом. Бесконечные регистрации останутся в прошлом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идет о бесплатных сетях Wi-Fi в местах общего пользования — аэропортах, вокзалах, кафе, ресторанах. Как правила эти точки доступа требуют регистрации, «учетки» в соцсетях или от аккаунта Google. При этом если снова зайти в заведение, процедуру придется повторить — система не работает с автозаполнением. Это происходит потому что Captive Portals открываются в Android System WebView, базовом инструменте для отображения веб-страниц внутри приложений. Он не делится вашей историей браузера или информацией об автозаполнении.Согласно новому отчету, Google скоро упростит процесс входа, а Captive Portals будут открываться в пользовательских вкладках системой Android. Вкладки позволят приложениям открывать веб-страницы с помощью через браузер по умолчанию и получить доступ к сохраненным паролям, платежной информации и функции автозаполнения.Пока новая функция только разрабатывается, хоть и частично присутствует в коде ОС. После ее релиза упрощенным доступом смогут насладиться пользователи Android 10 и выше.