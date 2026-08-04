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Новая фишка OZON заставит вас отказаться от Wildberries

Олег


Ozon начал тестировать собственного AI-помощника для сомневающихся покупателей. О нем написали в ТАСС. 

Согласно источнику, в своей работе умный ассистент опирается на анонимную статистику маркетплейса. Он автоматически изучает историю поисковых запросов и прошлых покупок, сравнивает цены, а также анализирует огромное количество пользовательских отзывов и оценок.

Чтобы воспользоваться услугой, человек переходит в специальный диалог. В нем бот задает несколько уточняющих вопросов: какой у пользователя бюджет, для чего именно покупается вещь и какие характеристики наиболее важны. На основе ответов система выбирает самые подходящие варианты, заранее оценивая стоимость, отзывы, рейтинги и скорость доставки.

Пока функция работает в пилотном режиме и доступна лишь небольшому кругу пользователей, которым трудно сразу определиться с выбором. Она может быть очень полезна, так что пользоваться другими маркетплейсами и не захочется. 
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Источник:
ТАСС
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