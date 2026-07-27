Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новая функция «Госуслуг» — автоматическое получение денег от властей на карту МИР

Олег


Власти РФ запускают «единое окно» для получения льгот через «Госуслуги». Об этом пишет «Интерфакс». 

Согласно источнику, с 1 августа начинает работать пилотный проект по автоматическому получению льгот. Теперь льготникам больше не придется носить с собой кучу бумажных документов или подтверждать свой статус справками. Вся система работает через «Госуслуги» и привязана к карте МИР любого банка. 

В личном кабинете гражданин сможет просто выбрать свою банковскую карту, после чего доступные льготы подтянутся из госреестров автоматически. Скидки в магазинах и аптеках, льготный проезд и билеты в музеи или театры будут применяться сразу при оплате картой. 

Пользоваться новым сервисом смогут пенсионеры, инвалиды, студенты и многодетные семьи. Однако если человеку удобнее предъявлять бумажное удостоверение или карту жителя, он сможет и дальше пользоваться ими на выбор — получение льгот через «Госуслуги» необязательно. Проект пока в тестовом режиме запускается в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкортостане. 
1
Источник:
Интерфакс
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Для «Госуслуг» нашли новое применение — вы очень удивитесь!
Госуслуги начнут уведомлять пользователей о новых кредитах
Новые законы с 1 июля: запрет на вход через Google и Apple, ужесточения в банках, недвижимость по биометрии

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также