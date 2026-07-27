Новая функция «Госуслуг» — автоматическое получение денег от властей на карту МИР

Власти РФ запускают «единое окно» для получения льгот через «Госуслуги». Об этом пишет «Интерфакс».Согласно источнику, с 1 августа начинает работать пилотный проект по автоматическому получению льгот. Теперь льготникам больше не придется носить с собой кучу бумажных документов или подтверждать свой статус справками. Вся система работает через «Госуслуги» и привязана к карте МИР любого банка.В личном кабинете гражданин сможет просто выбрать свою банковскую карту, после чего доступные льготы подтянутся из госреестров автоматически. Скидки в магазинах и аптеках, льготный проезд и билеты в музеи или театры будут применяться сразу при оплате картой.Пользоваться новым сервисом смогут пенсионеры, инвалиды, студенты и многодетные семьи. Однако если человеку удобнее предъявлять бумажное удостоверение или карту жителя, он сможет и дальше пользоваться ими на выбор — получение льгот через «Госуслуги» необязательно. Проект пока в тестовом режиме запускается в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкортостане.