Новая функция «Госуслуг» понравится всем без исключения

Власти одобрили законопроект, который сделает портал и приложение «Госуслуг» еще более полезными. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан о подписании кредитного договора на «Госуслугах». Они будут передавать сведения о займе в бюро кредитных историй, которое, в свою очередь, направит уведомление гражданину в личный кабинет «Госуслуг».Если для кредита действует «период охлаждения», банк или МФО будут обязаны предупредить о праве отказаться от кредита в установленные законом сроки. Самое приятное — для граждан информирование будет полностью бесплатным.