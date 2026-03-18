Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новая функция «Госуслуг» понравится всем без исключения

Олег


Власти одобрили законопроект, который сделает портал и приложение «Госуслуг» еще более полезными. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан о подписании кредитного договора на «Госуслугах». Они будут передавать сведения о займе в бюро кредитных историй, которое, в свою очередь, направит уведомление гражданину в личный кабинет «Госуслуг». 

Если для кредита действует «период охлаждения», банк или МФО будут обязаны предупредить о праве отказаться от кредита в установленные законом сроки. Самое приятное — для граждан информирование будет полностью бесплатным. 
3
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии