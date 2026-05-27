Новая функция iOS 26.6 неприятно удивит новых и опытных владельцев iPhone

Олег


Компания Apple добавила в свежую бета-версию iOS 26.6 новое оповещение, которое может стать неприятным сюрпризом для пользователей iPhone. Подробности у MacRumors. 

Согласно источнику, теперь на экране iPhone будет появляться оповещение о достижении лимита заблокированных номеров в системном разделе спама. Вот как оно будет выглядеть: 

«Вы достигли максимального количества заблокированных контактов. Чтобы заблокировать дополнительных абонентов, удалите заблокированный контакт в настройках». 

Для многих владельцев iPhone станет новостью, что такой лимит вообще существует. Ранее система о нем не оповещала, а просто переставала блокировать входящие со свежедобавленных номеров. Любопытно, что у всех лимит разный: некоторые пользователи сообщали о 8 тысячах, а другие — о 20 тысячах. 

С учетом мошеннической активности 2026 года очень не хотелось бы продолжать получать звонки с номеров, которые ты уже отправил в спам. Единственным решением проблемы является пересматривание всего списка спама и удаление оттуда наиболее старых заблокированных номеров телефонов. 
Источник:
MacRumors
Комментарии (2)

kardigan
Это ж сколько нужно заблокировать недругов и как ещё можно остаться в живых при таком колличестве?🤣
час назад в 09:17
Slepoy2.0
А я недавно очистил этот список. Всё равно никто уже не звонит. У моего друга была интересная ситуация. К нему не мог дозвониться его новой знакомой. Оказалось, что номер знакомого – уже внесён в этот список заблокированных. Так что будьте Осторожны.Номера же все перепродаются.
28 минут назад
