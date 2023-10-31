Новая функция OneUI 6.0 «превратит» ваш Samsung Galaxy в iPhone

Олег

Galaxy

Фото: Unsplash

Компания Samsung добавила в свою оболочку OneUI 6 новую настройку безопасности. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о системе защиты от вредоносного софта. Функция Auto Blocker призвана уберечь неопытного пользователя от установки непроверенных приложений, поэтому она полностью блокирует возможность инсталляции любых APK-пакетов. Скачать какое-то приложение разрешается только из Google Play Store.

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Фича пригодится детям и пожилым людям, которые не разбираются в надежности источников приложений и могут установить что-то зараженное или мошенническое. Включив Auto Blocker, пользователь, по сути, получит систему защиты, аналогичную iOS. Как известно, по умолчанию Apple не позволяет устанавливать на iPhone приложения в обход App Store. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Mers
+4637
Mers
«Скачать … разрешается только из Google Play Store.» Теперь вирусы можно скачать только официально😏
Вчера в 22:26
#
–9
TheRightContent Mers
вау, теперь на эпл завезли гугл плей, прекрасно, теперь будем кидать рут
Сегодня в 10:29
#
–930
NYX
Может не надо все-таки упрощать ОС до калькулятора. Невольно начинаешь верить в заговоры с целью оскотинивания и примитивизации масс.
Вчера в 22:47
#
+381
iGra NYX
Ну не утрируйте. Практически любой полноценной ос далеко до калькулятора. А вам нужно играться с настройками, ставить новые нескучные обои? Или вы адепт Жигулей, где перед каждой поездкой нужно что-то ремонтировать? По мне так лучше сел и поехал. И со смартфонами также — включил и пользуешься. Школьникам да, хочется и рут сделать и загрузчик разблокировать и взломанные игры чтобы не платить поставить. Взрослому нормальному человеку это уже не нужно, имхо. Все и так работает из коробки.
2 часа назад в 12:47
#
–930
NYX iGra
Это ты утрируешь и в какие-то дебри ушел. Когда на айфоне уберут автоудаление журнала звонков и когда там будут функции не для тп, а для людей, которые ценят свои деньги и используют устройства максимально используя их возможности, тогда и можно разговаривать. А пока это просто средство для соц.маркировки в стаде.
43 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5493
Вася Вотафаков
Давайте уже активацию прошивки Нокиа 3310 и никакие вирусы не страшны будут
Сегодня в 00:39
#