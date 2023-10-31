Новая функция OneUI 6.0 «превратит» ваш Samsung Galaxy в iPhone

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Компания Samsung добавила в свою оболочку OneUI 6 новую настройку безопасности. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о системе защиты от вредоносного софта. Функция Auto Blocker призвана уберечь неопытного пользователя от установки непроверенных приложений, поэтому она полностью блокирует возможность инсталляции любых APK-пакетов. Скачать какое-то приложение разрешается только из Google Play Store.







Фича пригодится детям и пожилым людям, которые не разбираются в надежности источников приложений и могут установить что-то зараженное или мошенническое. Включив Auto Blocker, пользователь, по сути, получит систему защиты, аналогичную iOS. Как известно, по умолчанию Apple не позволяет устанавливать на iPhone приложения в обход App Store.