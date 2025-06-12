Новая функция WhatsApp спасет вас от любителей отправлять десятки сообщений подряд

Олег

WhatsApp


Команда разработчиков WhatsApp готовит новую опцию, которая поможет пользователям мессенджера меньше отвлекаться на входящие сообщения. О ней пишет 9to5mac.

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Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp 2.25.18.18 для Android обнаружена новая кнопка. Когда непрочитанных входящих сообщений накапливается «достаточно много», мессенджер заменяет баннер «Х непрочитанных» на кнопку «Обобщить с помощью AI». Нажав на нее, пользователь получает краткую сводку разговора.

Опция несомненно окажется полезной как в групповых чатах с множеством участников, так и в личных переписках с любителями слать много сообщений подряд. Следующая крайне необходимая опция на заметку команде WhatsApp — транскрибирование и краткая текстовая сводка из всех входящих голосовых сообщений.

Сейчас функция обобщения входящих тестируется на Android, а позже вероятно придет и на iOS. Это здорово, так как штатная опция ИИ-сводок уведомлений от Apple доступна только на iPhone 15 Pro и новее. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

samOsebe
+625
samOsebe
Это же праздник какой то))
Сегодня в 19:13
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