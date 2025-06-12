Новая функция WhatsApp спасет вас от любителей отправлять десятки сообщений подряд

Команда разработчиков WhatsApp готовит новую опцию, которая поможет пользователям мессенджера меньше отвлекаться на входящие сообщения. О ней пишет 9to5mac.
Опция несомненно окажется полезной как в групповых чатах с множеством участников, так и в личных переписках с любителями слать много сообщений подряд. Следующая крайне необходимая опция на заметку команде WhatsApp — транскрибирование и краткая текстовая сводка из всех входящих голосовых сообщений.
Сейчас функция обобщения входящих тестируется на Android, а позже вероятно придет и на iOS. Это здорово, так как штатная опция ИИ-сводок уведомлений от Apple доступна только на iPhone 15 Pro и новее.
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