Новая функция «Яндекс Карт» сохранит вам нервы и деньги

Олег

Яндекс Карты


Компания «Яндекс» внедрила новый тип предупреждений, которые помогут пользователю в пути, а также удобную функцию для построения маршрута. Об этом пресс-служба «Яндекса» рассказала Rozetked.

Согласно источнику, «Яндекс Карты» научились предупреждать водителя о различных помехах на дороге. Например, если впереди приближается железнодорожный переезд, навигатор оповестит об этом голосом заблаговременно. Точно так же пользователь узнает, что подъезжает к «лежачему полицейскому», и сможет вовремя притормозить — это убережет подвеску авто от повреждений, а самого водителя от неприятных ощущений.

Еще одна полезная опция в «Яндекс Картах» — возможность избегать плохих дорог. Функцию можно включить при построении маршрута — в таком случае приложение будет вести вас только по асфальтированным дорогам там, где они доступны. Это нововведение также сэкономит вам немало времени, нервов и денег на восстановление ходовой части после «прыжков» по незнакомой разбитой дороге — теперь вы на нее просто не попадете. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

+18
Leadman
Это точно новость от 2023 года?
Сегодня в 12:54
#
+91
slamfire
Всё кроме предупреждения поездов — уже давно работает
2 часа назад в 13:41
#
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