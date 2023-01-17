Новая функция «Яндекс Карт» сохранит вам нервы и деньги



Компания «Яндекс» внедрила новый тип предупреждений, которые помогут пользователю в пути, а также удобную функцию для построения маршрута. Об этом пресс-служба «Яндекса» рассказала Rozetked.



Согласно источнику, «Яндекс Карты» научились предупреждать водителя о различных помехах на дороге. Например, если впереди приближается железнодорожный переезд, навигатор оповестит об этом голосом заблаговременно. Точно так же пользователь узнает, что подъезжает к «лежачему полицейскому», и сможет вовремя притормозить — это убережет подвеску авто от повреждений, а самого водителя от неприятных ощущений.



Еще одна полезная опция в «Яндекс Картах» — возможность избегать плохих дорог. Функцию можно включить при построении маршрута — в таком случае приложение будет вести вас только по асфальтированным дорогам там, где они доступны. Это нововведение также сэкономит вам немало времени, нервов и денег на восстановление ходовой части после «прыжков» по незнакомой разбитой дороге — теперь вы на нее просто не попадете.