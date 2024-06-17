Новая глава онлайн-шопинга: Авито запустил показы по видеосвязи

Олег

Авито


Онлайн-показ по видеосвязи стал доступен в категориях Товары, Транспорт, Недвижимость и для части объявлений в категории Услуги. Теперь покупатели могут оценить качество товаров и услуг с помощью видеосвязи в мобильном приложении. При необходимости во время разговора можно переходить из видео в аудио и обратно. Функция доступна пользователям iOS и Android.

Частный продавец может включить онлайн-показы при публикации каждого объявления. В таких объявлениях появится кнопка «Запросить онлайн-показ», а в ленте поиска оно будет отмечено бейджем «Онлайн-показ».

«Мы внедрили онлайн-показы в приложение, чтобы создать комфортные условия для быстрых и безопасных сделок. Теперь пользователи могут обсудить детали, не покидая приложение и без необходимости заранее встречаться. Онлайн-показ заменяет первичный осмотр, позволяет обсудить и посмотреть товар более детально, чем на фотографиях», — поделился Евгений Троицкий, Руководитель коммуникационных продуктов в Авито. 

Для запуска видеосвязи покупателю необходимо нажать на кнопку «Запросить онлайн-показ», уведомление об этом появится у продавца в мессенджере платформы. Как только продавец подтверждает запрос нажатием кнопки «Начать онлайн-показ», покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно.

Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который проверяет, достаточно ли хорошее качество сети у пользователя. Сервис звонков определяет качество соединения и адаптируется к нему, благодаря использованию технологии WebRTC (Web Real Time Communications). С помощью этого обеспечивается наилучшее качество видео и звука даже в условиях плохой сети. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Не для хайпа, а для жизни - Авито представил свою версию Tesla Cybertruck - Avito Dacha Truck
Авито: «На социальных платформах люди общаются напрямую. Это одновременно большое преимущество и большой вызов». На ПМЭФ-2024 обсудили развитие цифровых сервисов
На ПМЭФ Авито презентовал арт-объект в честь Года семьи — трехметровую «Лошадку, доброго друга из детства»

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники взвоют от новой идеи «Сбера» и «Тинькофф». Деньги есть, а получить нельзя!
Таксисты в ярости от пассажиров, которые выбивают промокоды из поддержки
Стоит ли обновляться на iOS 17.4.1 в России
«Дайте убогим iMessage»: Wylsacom раскрыл своё отношение к пользователям Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1467
tellurian
А чем отличается от функции онлайн-показ?
час назад в 15:21
#