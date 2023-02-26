Новая Hyndai Sonata 2024 появилась на качественных изображениях

Артем
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Корейский седан получит совершенно новый дизайн. Рендеры были созданы на основе шпионских фотографий автомобиля. 

Оценить внешний вид новинки стало возможным благодаря сайту Колеса.ru и YouTube-каналу Сar & car review. Оба источника создали качественные изображения опираясь на ранее появившиеся фото, сделанные в ходе съемок рекламных роликов для новой модели автомобиля. 

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Судя по всему Hyndai Sonata 2024 получит полностью новую переднюю часть с горизонтальным габаритным огнём во всю ширину, как на моделях Staria, Grandeur и Kona второго поколения. Ниже расположились блоки фар, вмонтированные в бампер и крупная решётка радиатора с добавлением хромированных элементов. По бокам кардинальных изменений не ожидается. Багажник появится снабжен элементами светотехники и по контуру фонарей напоминает текущую модель.
Точных технических характеристик пока неизвестно, но есть предположения, что новинке достанется та же моторная гамма. На домашнем рынке седан предлагается с бензиновым атмосферным 2.0 мощностью 160 л.с. и турбированным 1.6 мощностью 180 л.с., и также с газовым 146-сильным мотором 2.0 LPI и гибридной установкой на основе двухлитрового бензинового двигателя.

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Источник:
Колеса.ru
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Комментарии

BacksBanny
+36
BacksBanny
Снова эта стрёмная оптика, спрятанная в бампер. Ещё хуже Креты🤦‍♂️
час назад в 13:09
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