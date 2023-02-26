Новая Hyndai Sonata 2024 появилась на качественных изображениях

Корейский седан получит совершенно новый дизайн. Рендеры были созданы на основе шпионских фотографий автомобиля.
Оценить внешний вид новинки стало возможным благодаря сайту Колеса.ru и YouTube-каналу Сar & car review. Оба источника создали качественные изображения опираясь на ранее появившиеся фото, сделанные в ходе съемок рекламных роликов для новой модели автомобиля.
Судя по всему Hyndai Sonata 2024 получит полностью новую переднюю часть с горизонтальным габаритным огнём во всю ширину, как на моделях Staria, Grandeur и Kona второго поколения. Ниже расположились блоки фар, вмонтированные в бампер и крупная решётка радиатора с добавлением хромированных элементов. По бокам кардинальных изменений не ожидается. Багажник появится снабжен элементами светотехники и по контуру фонарей напоминает текущую модель.